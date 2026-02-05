Silencio en Campeche: ni diputados, ni Layda Sansores se pronunciaron por reinstauración del fuero

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores en su programa "El martes del jaguar". Foto: YouTube Layda Sansores

SAN FRANCISCO, Camp., (apro) .- Los diputados del Congreso del Estado de Campeche mantienen un hermético silencio tras aprobar, el pasado 2 de febrero, la reinstauración del fuero constitucional para evitar ser procesados penalmente.

La gobernadora, Layda Sansores, tampoco se ha pronunciado al respecto; incluso canceló la transmisión de "El Martes del Jaguar", el espacio que habitualmente utiliza para difundir sus acciones y confrontar a sus opositores.

En este escenario, únicamente los siete alcaldes de Morena manifestaron su postura a través de un comunicado. En dicho documento, expresaron su rechazo al regreso del fuero y exigieron a los legisladores aclarar el tema de manera pública.

Tal como informó Proceso, la aprobación de esta medida ocurrió tras el presunto intento de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) de arrestar al diputado de la 4T, Antonio Jiménez, quien un día antes perdió el control del Poder Legislativo frente a la bancada de Movimiento Ciudadano.

No obstante, la FGECAM descartó que se tratara de un intento de aprehensión. A través de su área de comunicación social, la dependencia publicó en redes sociales que el despliegue respondió únicamente a un "recorrido de vigilancia preventiva".

El hermetismo de los actores clave

Ante estas versiones, este medio buscó reiteradamente la postura de Antonio Jiménez; sin embargo, el legislador no respondió a las solicitudes de entrevista. Asimismo, su encargado de relaciones públicas guardó silencio.

La opacidad se extendió a la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano. Ni Paul Arce, actual presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Campeche, ni Pedro Armentía, coordinador parlamentario de la bancada naranja, atendieron los mensajes o llamadas de este mensuario.

Finalmente, Proceso contactó al área de comunicación del Gobierno del Estado de Campeche para consultar su posición sobre la reinstalación del fuero y los señalamientos contra la gobernadora Sansores. En esta instancia, el silencio también fue absoluto.