Animalistas exigen a la BUAP que frene prueba de nado forzado para roedores

PUEBLA, Pue., (apro).- Integrantes del Movimiento Animalista de Puebla, conformado por más de 150 organizaciones, se manifestaron a las afueras del Poder Judicial de la Federación para exigir que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) sea obligada a cancelar la experimentación con roedores conocida como “Prueba de Nado Forzado”.

Los activistas promovieron un juicio de amparo indirecto para frenar esa práctica en laboratorios de la BUAP, al acusar que es contraria al deber de evitar sufrimiento innecesario y a principios básicos del bienestar animal; aunado al hecho que ha sido catalogada por científicos y corporaciones farmacéuticas como inútil e ineficiente para el estudio de la depresión humana.

En la Prueba de Nado Forzado (PNF), explican, ratones, ratas y otros animales pequeños son arrojados en recipientes con agua de los que no pueden escapar y luego de que nadan presas de pánico, eventualmente, los roedores dejan de moverse y flotan.

“Los experimentadores han interpretado este ‘flote’ como una indicación de depresión o desesperanza. Sin embargo, como señalan los expertos en el tema, flotar podría ser una estrategia de supervivencia para conservar energía. Forzar animales a casi ahogarse no enseña nada sobre la complejidad de la depresión humana”, agregan los animalistas en un comunicado.

Mencionan que el Movimiento, respaldado por PETA Latino (People for the Ethical Treatment of Animals), en un principio envió una carta a la rectora de la BUAP, Lilia Cedillo, para solicitarle atención en este tema desde un enfoque ético, académico y de bienestar animal, pero que, ante la falta de una solución institucional “suficiente”, se promovió el juicio de amparo.

En el marco del incidente de suspensión, la BUAP, a través de su abogada general Miriam Olga Ponce Gómez, rindió un informe previo a mediados de enero de este año en el cual expresamente dice que es cierto el acto reclamado, pero alega que no es “inconstitucional”, con lo cual reconoció que sí realiza dicho experimento en sus instalaciones.

No obstante, la casa de estudios después publicó un comunicado en sus redes sociales en el que afirmó que desde hace más de 40 años esa institución no realiza trabajos de laboratorio con roedores ni ninguna especie animal.

Ante esta contradicción, indican que el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, de manera oficiosa y sin que lo pidieran ninguna de las partes, dio a la BUAP 48 horas para que aclare el sentido de su informe previo.

En espera de esa respuesta, el juzgado difirió para este 6 de febrero la audiencia en la que se resolverá la suspensión definitiva. El Movimiento Animalista calificó de “inusual” y generador de incertidumbre el hecho que el juez pida a la BUAP que aclare lo que ya había reconocido expresamente en su informe previo.

“El Movimiento Animalista manifiesta su preocupación por la existencia de afirmaciones contradictorias en un asunto que involucra el sufrimiento animal y un proceso judicial en curso. Asimismo, considera relevante que se haya otorgado a la autoridad responsable la oportunidad de “verificar” o “aclarar” el sentido de su informe de manera oficiosa, lo cual resulta inusual y genera incertidumbre sobre el desarrollo del incidente de suspensión”, agrega.

En la manifestación llevada a cabo este jueves frente al edificio del Poder Judicial de la Federación, los activistas reclamaron transparencia y legalidad en el procedimiento, así como que el juez ordene a la BUAP la suspensión permanente de la PNF en roedores, al señalar “la prueba de nado forzado no es ciencia, es crueldad”.