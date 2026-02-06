Arrojan cuerpo calcinado frente a sede en León de la Fiscalía de Guanajuato

LEÓN, Gto. (apro).- Guanajuato cerró la semana con un viernes violento: afuera de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en el municipio de León arrojaron el cuerpo calcinado y embolsado de una persona. Horas antes personas armadas balearon el negocio de venta de pollos del diputado morenista Abraham Ramos Sotomayor en Irapuato. Ambos hechos se suman a los dos secuestros en Salamanca este día, incluido el del empresario Gerardo Arredondo, excandidato del PAN a la alcaldía.

En las inmediaciones de las instalaciones de la Región A de la Fiscalía de Guanajuato, ubicadas sobre el bulevar Hermanos Aldama, policías ministeriales localizaron la bolsa negra con el cuerpo calcinado de una persona.

De acuerdo con el medio Zona Franca, una persona en situación de calle que se dedica a la pepena llegó hasta las instalaciones de la Fiscalía, se dirigió a un grupo de policías ministeriales para comentarles que había encontrado la bolsa, pero lo ignoraron. El hombre dejó la bolsa y se fue.

Minutos más tarde confirmaron que la bolsa contenía los restos de una persona calcinada. Se desplegó un operativo y terminó con la detención del hombre que vive en situación de calle.

"Derivado de la revisión de las cámaras de videovigilancia se logró identificar y detener a la persona que arrojó la bolsa, misma que será puesta a disposición de la autoridad competente para que se resuelva su situación legal conforme a derecho", dijo la Fiscalía en un comunicado de prensa.

Balean negocio de diputado de Morena

El negocio de venta de pollos del diputado local Carlos Abraham Ramos Sotomayor, de Morena, fue baleado la mañana de este viernes, con el saldo de una persona herida. El legislador, que forma parte de la comisión de Seguridad en el Congreso de Guanajuato, exigió a las autoridades estatales un freno a la violencia que se vive en la entidad.

El hombre herido fue identificado como Sergio, cuñado del legislador morenista, quien resultó con un balazo en una pierna. Fue trasladado en un vehículo particular para recibir atención médica y su estado de salud se reporta estable.

Alrededor de las 9 de la mañana, vecinos de la calle 8 de Octubre, en la colonia Ernesto Che Guevara, reportaron varias detonaciones por arma de fuego. En el lugar estaba herido Sergio, quien atendía la pollería, en el momento en el que hombres armados dispararon.

A través de un comunicado de prensa, Carlos Abraham Ramos Sotomayor señaló que el atentado a su negocio es el reflejo de la realidad que viven diariamente familias guanajuatenses entre el miedo, la incertidumbre y la impotencia frente a la violencia.

"He sido testigo de cómo, con el paso de los años, nuestro municipio se ha ido transformando, muchas veces para mal, a causa de la inseguridad, el abandono y la falta de respuestas", escribió el diputado irapuatense en sus redes sociales.

Durante la tarde, en Salamanca, también se confirmó la privación ilegal de la libertad de otro hombre que se encontraba al interior de un comercio en la colonia Nativitas.

Sujetos armados llegaron al negocio y se llevaron a la fuerza a un hombre que se encontraba al interior, pero al momento no se ha confirmado si se trata del dueño, empleado o cliente.

Por la mañana también fue llevado a la fuerza Gearardo Arredondo, empresario salmantino que buscó ser alcalde en el proceso electoral de 2024 por la coalición PAN, PRI y PRD, pero perdió la contienda frente al morenista César Prieto Gallardo.