Congreso de Chiapas reforma Ley de Armas para que policías porten armas de grueso calibre

Congreso de Chiapas aprueba reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego, el jueves 5 de enero de 2026.. Foto: Congreso del Estado de Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro) .- El Congreso del Estado de Chiapas aprobó una iniciativa enviada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con el objetivo de facultar a los policías estatales para portar armas de grueso calibre y fortalecer el combate a la delincuencia organizada.

La medida forma parte de la estrategia del Gobierno de Chiapas para enfrentar a los grupos del crimen organizado que, durante el sexenio pasado, mantuvieron en incertidumbre a la población a través de hechos violentos derivados de disputas territoriales.

Durante una sesión extraordinaria, se informó que el dictamen será turnado al Congreso de la Unión, de conformidad con el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tratarse de una reforma relacionada con la portación de armas reservadas al uso exclusivo de las Fuerzas Armadas permanentes.

La propuesta fue remitida a la Legislatura estatal en días pasados por el Ejecutivo local y, de ser avalada a nivel federal, Chiapas se convertiría en el primer estado del país en permitir que su policía estatal porte armamento de alto poder.

Al respecto, el presidente del Poder Judicial del estado, Juan Carlos Moreno Guillén, señaló que para combatir al crimen es indispensable contar con las mismas herramientas.

Subrayó que la delincuencia organizada no tiene límites para obtener armamento de manera ilegal, por lo que restringir a los estados equivale a debilitar el combate contra estos grupos. Añadió que la aprobación dependerá del Congreso de la Unión y que la reforma no solo beneficiaría a Chiapas, sino al conjunto de las entidades federativas.

“La realidad que vive el país hace viable que esta iniciativa se cristalice; es importante seguir actuando como Estado”, expresó.

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Mario Guillén Guillén, afirmó que con esta reforma se busca consolidar instituciones civiles fuertes y cercanas a la gente, capaces de enfrentar a la delincuencia con mayor eficacia mediante la colaboración interinstitucional entre los distintos niveles de gobierno.

Destacó que la iniciativa permitirá a las fuerzas estatales contar con mayor capacidad operativa, así como con mejores procesos de capacitación y profesionalización.

Guillén Guillén agregó que con la aprobación de esta iniciativa el Congreso “está a la vanguardia” y enfatizó que la lucha por la paz involucra a hombres y mujeres con valor. “Lo que está en juego en Chiapas no es cosa menor: es la paz que se está construyendo”, concluyó.