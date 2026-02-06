Dan sentencia mínima a profesor que abusó de tres niñas de 6 y 7 años en Oaxaca

OAXACA, Oax. (apro).- Edgar G. M., un maestro que abusó sexualmente de tres niñas de entre 6 y 7 años, fue sentenciado por el Tribunal de Enjuiciamiento a solo 14 años de prisión, confirmó la Fiscalía General de Oaxaca.

Sin embargo, Edgar G. M., sentenciado por el delito de abuso sexual infantil agravado, podrá salir de la cárcel en seis años debido a que se encuentra privado de su libertad desde el 28 de noviembre de 2019.

De acuerdo con el expediente penal del caso, los hechos ocurrieron durante el ciclo escolar 2015-2016, cuando el agresor se desempeñaba como profesor en la Escuela Primaria “La Luz”, ubicada en San Pablo Huixtepec, perteneciente al distrito de Zimatlán de Álvarez.

Según las investigaciones de la Vicefiscalía General de Control Regional, el imputado realizó actos sexuales agravados en contra de tres alumnas, quienes al momento de los hechos tenían edades que oscilaban entre 6 y 7 años.

La investigación revela que estas agresiones sexuales ocurrieron durante el periodo de clases, aprovechándose de su posición de autoridad y confianza.

El 30 de enero de 2026 se llevó a cabo la audiencia de procedimiento abreviado, en la cual las víctimas indirectas recibieron el pago por concepto de reparación del daño.

Posteriormente, el 3 de febrero de 2026, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria en contra de Edgar G. M., imponiendo una pena de 14 años de prisión, contando el tiempo a partir del 28 de noviembre de 2019, fecha en que el sentenciado fue privado de su libertad, abonándose seis años, dos meses y tres días de prisión preventiva.