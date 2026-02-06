Detienen en Puebla al exdiputado y exdirigente del PVEM Juan Pablo Kuri Carballo

PUEBLA, Pue. (apro).- Juan Pablo Kuri Carballo, exdirigente estatal y exdiputado local por Partido Verde Ecologista de MÃ©xico (PVEM), fue detenido la tarde de este viernes en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Hermanos SerdÃ¡n de Huejotzingo.

De acuerdo con los medios locales, la detenciÃ³n del tambiÃ©n empresario, que fue reportada en el Registro Nacional de Detenciones a las 16:17 horas, se debe a una denuncia que presentÃ³ su exesposa por violencia familiar, aunque hay otros que aseguran que estÃ¡ seÃ±alado de violaciÃ³n.

En agosto de 2025, Proceso publicÃ³ las acusaciones que hizo el matrimonio formado por la cientÃ­fica Carolina Mendoza y el ingeniero austriaco Armin Brandel en contra de Kuri Carballo por haberlos desalojado de manera violenta de su restaurante en la exclusiva zona de Lomas de AngelÃ³polis.

Denunciaron que los hermanos Juan Pablo y Emilio Kuri Carballo usaron influencias polÃ­ticas y poder econÃ³mico para avasallarlos de diversas maneras hasta sacarlos por la fuerza de dos locales que les habÃ­an rentado en obra negra en marzo de 2024, y en los cuales invirtieron mÃ¡s de 5 millones de pesos para acondicionarlos como un restaurante de alta gama.

Juan Pablo Kuri fue regidor en el Ayuntamiento de Puebla de 2014 a 2018 y, al mismo tiempo, fungiÃ³ como dirigente estatal del Partido Verde hasta julio de 2019, cuando se integrÃ³ al ComitÃ© Ejecutivo Nacional (CEN) como secretario de ComunicaciÃ³n Social de ese partido hasta noviembre de 2020.

De 2018 a 2021 fue diputado local, cuando el Verde se sumÃ³ a la alianza Juntos Hacemos Historia, que llevÃ³ a la 4T a ganar la gubernatura de Puebla.

AdemÃ¡s, es hijo de Antonio Kuri Alam, quien fue delegado del Infonavit de 2016 a 2023.