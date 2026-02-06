Grupo armado secuestra a Gerardo Arredondo, excandidato panista a la alcaldía de Salamanca

SALAMANCA, Gto., (apro) .- El empresario salmantino Gerardo Arredondo Hernández, excandidato del PAN a la alcaldía en 2024, fue privado de la libertad la mañana de este viernes por sujetos armados, cuando se encontraba en su negocio de venta de materiales para la construcción.

Minutos antes de las 9:00 horas se desplegó un operativo de elementos de la Policía Municipal de Salamanca y de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) sobre la avenida Comunicación Norte, en la colonia San Francisco de Asís, donde se ubica el establecimiento del excandidato a la presidencia municipal.

De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados arribaron al comercio denominado "Construrama Ángel Arredondo" y, por la fuerza, se llevaron a Gerardo Arredondo con rumbo desconocido.

Más tarde, el gobierno municipal de Salamanca confirmó la privación ilegal de la libertad del empresario dedicado al ramo de la construcción.

“Ante la denuncia, de inmediato se desplegó un operativo conjunto por parte de las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno: municipal, estatal y federal, con el objetivo de localizar al ciudadano afectado y esclarecer los hechos”, señala el comunicado de prensa emitido por la administración municipal encabezada por el morenista César Prieto Gallardo.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre resultados derivados de la movilización.

En los últimos 24 días, en Salamanca se ha reportado la privación de la libertad de ocho personas: cuatro mujeres, un menor de edad y tres hombres, entre ellos el excandidato del PAN a la presidencia municipal.

Gerardo Arredondo Hernández es ingeniero civil de profesión y empresario del sector de la construcción. En 2024 fue postulado como candidato a la alcaldía por la coalición integrada por PAN, PRI y PRD, y perdió la contienda frente al morenista César Prieto Gallardo, quien logró la reelección.