Hallan cuerpo con similitudes a uno de los mineros secuestrados en Concordia; detienen a cuatro

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Fiscalía General de la República (FGR) reportó el hallazgo del cuerpo de una persona que podría ser uno de los 10 mineros que fueron “levantados” en el estado de Sinaloa, así como la detención de cuatro probables responsables.

De acuerdo con la Fiscalía, luego de diversas diligencias en la investigación sobre la desaparición de los mineros, han sido localizados cuerpos y restos humanos y pudo establecer que uno de los cuerpos tiene características similares a uno de los mineros reportados como desaparecidos desde el 24 de enero pasado, por lo que ya realiza los trabajos necesarios para confirmar su identidad.

Añadió que aún continúa el procesamiento del lugar de donde los mineros fueron supuestamente levantados por integrantes del Cártel de Sinaloa en el municipio de Concordia, para buscar indicios y cualquier elemento que lleve al esclarecimiento de los hechos.

“Como parte de la carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), también se llevó a cabo la detención de cuatro personas, con el apoyo de la Policía Estatal, además de que se obtuvieron datos relevantes en coordinación con áreas de inteligencia de la Defensa.

“Las cuatro personas detenidas quedaron a disposición de la autoridad correspondiente, mientras que personal pericial trabaja en el procesamiento de los indicios encontrados. Asimismo, personal ministerial de FEMDO realiza todas las diligencias necesarias para evitar que los hechos queden impunes”, señaló la FGR a través de un comunicado.