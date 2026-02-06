Hija de mujer detenida por millonario fraude afirma su inocencia; señala a su padre como operador

Valeria Juárez, hija de Martha "N", y la ficha de búsqueda de Guillermo Juárez Camacho, a quien se le busca por el fraude millonario en Durango. Foto: Especial

GÓMEZ PALACIO, Dgo., (apro) .- Familiares de Martha “N”, acusada por el delito de fraude específico en Durango, niegan que la mujer haya participado en el esquema de inversión que se investiga, y piden que Guillermo “N”, señalado como presunto responsable y actualmente prófugo, sea detenido para que enfrente la justicia.

En entrevista para Proceso, Valeria Juárez, hija de la imputada, afirmó que el negocio de inversiones era operado por su padre y que su madre se dedicaba únicamente a su trabajo como enfermera, ya que desde hacía varios años vivían en el mismo domicilio, pero no tenían relación sentimental y la relación no era buena.

Juárez relató que Martha “N” fue detenida el sábado a las 8:30 de la mañana, al salir de su centro de trabajo. Durante casi diez horas, la familia no tuvo información oficial sobre su paradero.

“No llegó a la casa, no contestaba el teléfono. La buscamos en hospitales, con familiares, en su trabajo. Nadie nos daba razón”, explicó. Fue hasta la tarde, tras acudir a la Fiscalía, que localizaron la camioneta que conducía su madre, sin que las autoridades confirmaran su detención.

La familia supo finalmente que Martha “N” estaba detenida en el Palacio de Justicia gracias a un tercero que había salido de su propia audiencia. “Mi mamá le pidió que avisara a un familiar porque es dependiente de medicamentos. Así nos enteramos alrededor de las siete de la tarde”, narró Valeria.

Aseguró que a su madre nunca se le permitió realizar una llamada telefónica, lo que considera una violación grave a sus derechos.

El estado de salud de Martha “N”, advierte su hija, hacía aún más delicada la situación. Padece arritmia cardiaca, condición que puede provocarle pérdida de conocimiento si no toma su medicación, diabetes desde hace más de una década y un tumor en el ojo que ya presentaba sangrado al momento de su detención.

“Tenía una cirugía urgente. Aun así, la pusieron a disposición del juzgado sin permitirle contacto con nosotros”, afirmó.

Actualmente, Martha “N” permanece recluida en el Centro de Reinserción Social de Durango, pese a que, según su hija, cumple con las condiciones médicas para enfrentar el proceso bajo arraigo domiciliario. “Es una persona enferma, dependiente de medicamentos. Sólo se llevó medicina para dos semanas”, denunció.

Paralelo al proceso legal, la familia ha enfrentado, según Valeria, un clima de acoso constante. Desde que estalló el caso, personas comenzaron a seguirlos, vigilar sus movimientos y lanzar amenazas directas. “Nos decían que iban a quemar la casa. Por eso saqué a mi mamá de ahí”, explicó.

Detalló que fueron perseguidos durante días por una persona que circulaba en un taxi sin placas, quien sabía a dónde iban, qué vehículos usaban y cuándo salían o regresaban a casa.

El hostigamiento escaló cuando una persona comenzó a gritar amenazas afuera del domicilio de su hermano, exigiendo que Martha “diera la cara”. Incluso, relató Valeria, se pidió un cuchillo a una vecina, quien se negó. “Hicieron guardia esperando que saliera. Cuando mi mamá salió a hablar, la persona se fue sin escucharla”, dijo.

Ante esta situación, Valeria presentó una denuncia formal por el delito de amenazas. Señaló que el presunto agresor también ha utilizado redes sociales para intimidarlos, asegurando que, si algo le ocurre a la familia, Guillermo “N” regresará. La misma persona, afirmó Valeria, ha colocado mantas con mensajes intimidatorios en distintos puntos de Gómez Palacio y Lerdo.

La joven negó que su madre haya tenido relación alguna con el negocio de inversiones por el que hoy se le acusa. “Ella se dedicaba exclusivamente a su trabajo. Nunca tomó un peso de inversión. Las personas que fueron a la audiencia ni siquiera la conocían”, aseguró.

Explicó que, aunque sus padres compartían domicilio, desde hacía años no mantenían una relación sentimental ni una vida en común.

Sobre su padre, Valeria afirmó que llevaba más de diez años operando el negocio de inversiones, del cual la familia desconocía los detalles. “Sabíamos que era una caja de ahorro y que hacía préstamos, pero nunca participamos ni supimos a quién le prestaba o quién invertía”, dijo.

Añadió que incluso existen operadores que han declarado ante la Fiscalía que durante años recibieron su dinero en tiempo y forma.

Pese a ello, Valeria fue enfática: su exigencia no es encubrir a su padre, sino que enfrente la ley. “Si saben algo de su paradero, entréguenlo. Si llega a ver esto, que se entregue y deje de causarnos más daño”, pidió públicamente.

Finalmente, pidió a las autoridades de procuración de justicia actuar con imparcialidad y apego al debido proceso, al advertir que la presión mediática que ha generado el caso podría influir en las decisiones judiciales y una eventual sentencia de una mujer que, sostuvo, es inocente.

Martha “N” fue detenida el pasado fin de semana y vinculada a proceso por el delito de fraude específico, en un caso relacionado con un presunto esquema de inversiones que habría afectado a más de 125 personas y provocado un daño económico superior a los 22 millones de pesos.

Actualmente permanece en prisión preventiva, mientras su esposo, Guillermo “N”, señalado como presunto responsable del esquema, continúa prófugo de la justicia.