Juez ordena mantener en prisiÃ³n preventiva al alcalde de Tequila

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- Un juez federal ordenÃ³ al alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro permanecer en prisiÃ³n preventiva oficiosa mientras espera a que se defina su situaciÃ³n jurÃ­dica en la imputaciÃ³n que enfrenta por secuestro y sus vÃ­nculos con el CÃ¡rtel Jalisco Nueva GeneraciÃ³n (CJNG).

Este viernes, el alcalde compareciÃ³ presencialmente a la audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya, Estado de MÃ©xico, ante el juez de control Mario Elizondo MartÃ­nez, quien librÃ³ la orden de captura contra Rivera Navarro y varios de sus colaboradores en Tequila.

Durante la audiencia, la FiscalÃ­a General de la RepÃºblica (FGR) le imputÃ³ a Ã©l y a Juan Manuel PÃ©rez Sosa, director de Seguridad PÃºblica y Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro y Predial de Tequila por delincuencia organizada en su hipÃ³tesis de secuestro y secuestro agravado.

Luego de seis horas de audiencia, la defensa de los coimputados solicitÃ³ la duplicidad del tÃ©rmino constitucional, es decir, pidiÃ³ mÃ¡s tiempo para reunir pruebas a su favor antes de que el juez de control decida si lo vincula o no a proceso.

Por ello, el juez ordenÃ³ continuar la audiencia el prÃ³ximo martes a las 10:00 horas y les impuso la medida cautelar de prisiÃ³n preventiva de oficio, pero el alcalde permanecerÃ¡ en el penal federal del Altiplano, mientras que sus excolaboradores, quienes comparecieron por videoconferencia, permanecerÃ¡n en el Penal Federal de Cintalapa, Chiapas.

La FGR imputÃ³ al alcalde por el secuestro del precandidato de Morena a la presidencia de Tequila, Guillermo Cordero GarcÃ­a y su suplente, Julio Alejandro GarcÃ­a GutiÃ©rrez, ocurrido el 24 de marzo de 2021 con el objeto de obligarlos a renunciar a sus postulaciones para Ã©l convertirse en el candidato del partido guinda a la presidencia de dicho municipio.

El ministerio pÃºblico federal seÃ±alÃ³ que Cordero GarcÃ­a fue citado por sus secuestradores en el restaurante La Posta en Tequila, de donde fue plagiado a punta de arma de fuego y posteriormente fue torturado para obligarlo a firmar su renuncia a la precandidatura.

Asimismo, que fue obligado a citar a Alejandro GarcÃ­a GutiÃ©rrez, su compaÃ±ero de fÃ³rmula, cerca de las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE) para obtener, mediante violencia, su firma a la renuncia de su postulaciÃ³n.

La renuncia fue presentada el mismo dÃ­a del plagio por la tarde en las oficinas del INE.

La carpeta de investigaciÃ³n de la FGR contiene los testimonios y denuncias de ambas vÃ­ctimas, quienes seÃ±alaron directamente a Diego Rivera Navarro de ordenar su plagio y tortura.

Asimismo, la FiscalÃ­a refiriÃ³ que el alcalde y sus colaboradores controlan las extorsiones y secuestros de comerciantes y empresarios tequileros para obtener ganancias ilÃ­citas que se reparten entre ellos y con el CJNG.