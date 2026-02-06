Menchaca atribuye a la "tranquilidad" de Hidalgo que criminales busquen refugio en ese estado

HIDALGO (apro) .- El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, consideró que “la tranquilidad” del estado, que –dijo– es ofrecida a inversionistas para que se establezcan, también es aprovechada por fugitivos o líderes de organizaciones criminales que se refugian en la entidad, principalmente en la zona metropolitana de Pachuca, mientras son buscados por instancias de seguridad nacional e internacional.

La última detención de un perfil de alto rango que se resguardaba en la capital hidalguense fue la de Alejandro Rosales Castillo, uno de los diez más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), acusado del asesinato de una excompañera de trabajo, “Sandy” Ly Le, de 23 años, crimen ocurrido en Charlotte, Carolina del Norte, en 2016.

Por Rosales, capturado el viernes 16 de enero tras un operativo en el que participaron la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), había una ficha roja emitida por Interpol y una recompensa de 250 mil dólares ofrecida por el FBI.

El 7 de septiembre último también habían sido detenidas, tras un operativo en la colonia Valle de San Javier de Pachuca, María de los Ángeles Ramírez Arvizu y Samantha Pérez Martínez, viuda e hija de Felipe de Jesús Pérez Luna, “El Ojos”, fundador del Cártel de Tláhuac.

Se trata de una de las zonas residenciales de mayor plusvalía en el estado, donde la clase política y empresarial hidalguense tienen propiedades.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ofrecía una recompensa de 500 mil pesos por cada una de ellas: María, señalada como posible sucesora en el liderazgo del Cártel de Tláhuac, mientras que Samantha, posible encargada financiera y distribuidora de narcóticos.

“Pues la tranquilidad que también le ofrecemos a los inversionistas que buscan espacios en donde se puedan sentir seguros, pues también incluye a los que se portan bien y a los que no se portan bien”, expuso el gobernador tras ser cuestionado sobre las circunstancias que permitían que la zona metropolitana de Pachuca se haya convertido en los últimos años en sitio de resguardo de perfiles criminales que huyen.

“Hay dentro de todo el entorno nacional condiciones de vida muy apreciadas, sin duda como cualquier otro tipo de decisión que se tome… lo mismo que ofrecemos para que se vengan los inversionistas, nuestras vías de comunicación, nuestra cercanía con la zona metropolitana, pues también seguramente encuentra para eso (el refugio)”, comentó el mandatario en entrevista posterior a la inauguración del Centro de Atención Infantil “Colonias del Sur”, también en la capital hidalguense.

El 3 de junio de 2025, en Almoloya –a 67 kilómetros de Pachuca, en la región del Altiplano– fue reprehendido Juan Miguel Pantoja Miranda, "El Pajarraco", presunto integrante de Guerreros Unidos y, según la FGR, una figura clave en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Asimismo, el 23 de enero de 2025, Axel Esli Espinoza García, identificado como líder del grupo delictivo La Unión Tepito, específicamente de la facción que opera en la zona de bares de la Condesa y la Roma en la Ciudad de México, fue capturado frente a una tienda de conveniencia en el fraccionamiento residencial Arboledas de San Javier.

La FGJCDMX, que lo consideraba uno de sus objetivos prioritarios, llegó a ofrecer una recompensa de un millón de pesos por información que llevara a su captura.

El 17 de diciembre de 2024, Miguel Ángel Cuéllar Rangel, exdirector general de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo y presunto operador del Cártel de Sinaloa, también fue detenido en Pachuca.

Apodado “El Tigre”, Cuéllar era uno de los principales objetivos de aquella entidad, y fue capturado tras un operativo en el que participaron la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la FGR y la SSPC.

Equinado “N”, sustituto de Axel Eliud García Gámez, "El Águila", líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), también fue detenido en la capital hidalguense el 23 de diciembre de 2023.

Equinado, de 40 años, operaba el robo de hidrocarburo, secuestros y homicidios en el Estado de México e Hidalgo y fue capturado junto con una mujer identificada como Edith “N”, presuntamente también relacionada con las actividades delictivas del CJNG.

Investigado por el homicidio del empresario argentino Federico Mazzoni, gerente del club "Mamita's Beach" de Playa del Carmen, Quintana Roo, Raúl Zacarías Palacios, alias “El Comandante Oso", fue detenido el 29 de junio de 2023 en el fraccionamiento residencial Los Viñedos, en el municipio de Zempoala, parte de la zona metropolitana de Pachuca.

También conocido como “Comandante cero”, Zacarías contaba con una ficha de recompensa de 500 mil pesos. En Quintana Roo era considerado uno de los principales generadores de violencia y presunto cabecilla de una red de extorsionadores en el municipio de Solidaridad.

Más allá de Pachuca

Aunque finalmente fue detenido el 19 de abril de 2023, en la colonia Buenavista de la Ciudad de México, la captura del salvadoreño José Wilfredo Ayala Alcántara, de 55 años, fue posible tras un seguimiento que incluyó a la región del Valle del Mezquital, donde se refugiaba.

De acuerdo con las investigaciones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Ayala Alcántara utilizaba una identidad falsa y se movía entre el estado de Hidalgo y la capital del país.

De 55 años, cuando fue detenido, José Wilfredo, alias “Indio” o “El Indio de Hollywood”, era considerado el segundo al mando de la organización criminal internacional la Mara Salvatrucha MS-13 y tenía una orden de aprehensión en Houston, Texas, por delitos federales.

También en la región del Valle del Mezquital, en el municipio de Tepeji del Río, fue capturado el 15 de diciembre de 2024 Francisco Abdul “N”, “El Abdul”, presunto responsable de un multihomicidio ocurrido el 31 de enero de 2017 en Hermosillo.

“El Abdul”, en compañía de Édgar Enrique “N”, alias “El Sugar” –capturado en agosto de 2023–, disparó con un arma tipo AK-47 contra un grupo de personas, privó de la vida a cinco de ellas y lesionó de gravedad a otra.

En la era de Fayad

Durante el gobierno de Omar Fayad Meneses, que inició en septiembre de 2016 y concluyó el mismo mes de 2022, líderes de células del narcotráfico como La Unión Tepito y Cártel del Noreste se refugiaron en Pachuca para protegerse de grupos antagónicos.

De acuerdo con los informes emitidos por dependencias tras sus capturas, así como análisis de inteligencia, desde la capital de Hidalgo mantuvieron sus operaciones criminales y buscaron la extensión territorial.

El 12 de agosto de 2021 fue detenido Benjamín “J”, “El Benja” acusado de un triple feminicidio ocurrido el 2 de mayo de ese año en Atlampa, en la que dos de las víctimas eran menores, además del homicidio de un joven de 17 años, que data del 21 de febrero de 2020 en la misma colonia. En ese evento, la abuela del menor resultó lesionada.

Además de presunto feminicida, “El Benja” era ubicado como líder del narcomenudeo en Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, Ciudad de México, durante la entonces jefatura de Gobierno de la actual presidenta Claudia Sheinbaum.

En enero de 2020, “El Lunares”, Óscar Flores Ramírez, entonces líder de La Unión Tepito, igualmente fue detenido en un operativo conjunto de la Marina, la SSC de la Ciudad de México y la policía de Hidalgo, en un fraccionamiento ubicado en el municipio de Tolcayuca, a 28 kilómetros de Pachuca.

En la capital hidalguense también han sido detenidos David “N”, alias “El Ocra” (junio de 2020), líder de un grupo dedicado al homicidio, extorsión y secuestro, así como el robo y venta de hidrocarburo en la región de Zumpango y Tecámac; Daniela “N”, “La Güera” (abril de 2019), jefa de una célula operativa del Cártel del Noreste que operaba en Victoria, Tamaulipas, así como Sara “N” (4 de julio de 2021), la exnovia de Roberto Moyado Esparza, alias “El Betito”, líder de La Unión Tepito detenido en 2018.

Tren de Aragua

Cuestionado sobre la operación de la organización criminal venezolana el Tren de Aragua en el centro del país, en entidades de paso de migrantes como Hidalgo y en la distribución de cocaína rosa –de acuerdo con inteligencia nacional– el gobernador Julio Menchaca dijo que “por la sensibilidad de los temas, hay información que debe de conservarse, precisamente para no alertar a los grupos criminales”, pero que “hay un contacto permanente del gobierno federal y el gobierno del estado, no solamente en las áreas de seguridad, sino en las áreas de gobierno”.

Ante la pregunta de si preocupa la suma de esta organización, ante un escenario delictivo en el que existe una disputa criminal entre dos facciones del otrora cártel único de Los H o Los Solas en el Valle del Mezquital, quien han buscado el refuerzo de cárteles más grandes para mantener su combate, Menchaca respondió:

“Siempre están al acecho todos los grupos criminales en todos lados. Para el crimen, no existen fronteras, existen territorios que quieren estar interviniendo y realizar su nefasta actividad, y nosotros tenemos el compromiso, el trabajo, la obligación de estarlos combatiendo”.

Sobre si han identificado que el Tren de Aragua esté aliado con organizaciones locales, el exsenador dijo: “Ese tipo de información digamos que es muy sensible, pero, finalmente, las organizaciones criminales están integradas por personas que tienen sus intereses y creo que depende de cada uno de los territorios, de los espacios en donde pueden llegar a ponerse de acuerdo para hacer el mal, y nosotros lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo para combatirlos y erradicarlos”.

Además, mencionó que, hasta el momento, no le han reportado detenciones de personas que pertenezcan a esta agrupación.