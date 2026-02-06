Tras hacer desmanes en centro comercial, diputado del PT ahora choca su Audi (Video)

TOLUCA, Edomex (apro).- Wblester Santiago Pineda, diputado federal del Partido del Trabajo (PT), quien a principios de diciembre pasado protagonizó un escándalo al insultar a personal de seguridad y causar destrozos en una plaza comercial de Metepec, ahora fue señalado por impactar su vehículo Audi contra un Prius e insultar al menos a uno de los oficiales que atendieron el percance.

Los hechos ocurrieron dentro del fraccionamiento Los Castaños, también de Metepec, según lo advierten usuarios de redes sociales, quienes compartieron varias fotografías y un video en que se ve al legislador tomado fotos con su teléfono celular a la unidad Prius.

Uno de los videos fue grabado por el elemento que atendió el incidente, y en la grabación se observa a Santiago Pineda, quien es representante popular por el distrito 27 de Metepec, intentando ocultarse; después le llama: “Policía corrupto”, con lo que el uniformado le responde: “¡Mira quién habla de corrupción!”

El que volvió a la polémica es el diputado federal del PT, Wblester Santiago, quien se molestó porque policías de Metepec le pidieron que llamara a su seguro para que atendiera el choque de su camioneta de lujo contra un auto.



El diputado federal insultó a policías. pic.twitter.com/1VwocKDkbd — Irving (@IrvingPineda) February 7, 2026

El vehículo del legislador quedó con la fascia delantera y frente visiblemente dañados, mientras la otra unidad terminó sobre un camellón, donde impactó su frente lateral derecho contra un árbol seco que fue derribado.

Apenas a inicios de diciembre de 2025, Wblester Santiago Pineda fue captado, presuntamente en estado de ebriedad después de salir de la cantina “La 20”, mientras agredía con palabras altisonantes a personal de seguridad asignado al estacionamiento de la plaza comercial Town Square. “¡Soy diputado federal, soy diputado de aquí...!”, les advirtió.

El congresista acusaba el presunto robo de algunas pertenencias (dinero en efectivo) que se encontraban al interior de su camioneta.

Las cámaras del establecimiento además muestran imágenes en que el diputado federal, auxiliado por un acompañante, habría arrastrado un contenedor hasta las escaleras eléctricas para después arrojarlo, provocando daños a la infraestructura.

Los administradores del centro comercial estimaron en 300 mil pesos las afectaciones, pues además reportaron destrozos en estaciones de carga para vehículos eléctricos.

Por este escándalo, el 4 de diciembre Mario Ariel Juárez Rodríguez, quien aquella noche le acompañaba, renunció a la titularidad de la Junta de Caminos del Estado de México.

Juárez Rodríguez aseguró que su renuncia fue voluntaria para no afectar la imagen del gobierno estatal morenista, encabezado por la maestra Delfina Gómez Álvarez, y aseguró que se pagaron los daños ocasionados al centro comercial, de manera que, a cambio, éste determinó retirar la denuncia penal que había entablado.