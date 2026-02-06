Turistas provenientes de la CDMX desaparecen en Mazatlán; dos mujeres fueron liberadas

CULIACÁN, Sin. (apro). - Las desapariciones de personas siguen golpeando al sur de Sinaloa, ahora con cuatro desaparecidos en la zona de Cerritos, en Mazatlán, una de las más exclusivas de uno de los destinos turísticos más importantes del noroeste de México.

En un principio fueron seis personas las privadas de su libertad a bordo de dos vehículos tipo “razer” que quedaron abandonados en la avenida Camarón Sábalo en la zona dorada, sin embargo, dos personas, ambas mujeres (una menor de edad) fueron liberadas y ubicadas en el pueblo de El Habal, afuera de Mazatlán.

Los turistas que permanecen como desaparecidos son Omar Alexis, Gregorio y Javier Ramírez Sabino de 30, 19 y 25 años, junto a Oscar García Hernández, de 30 años. Los cuatro jóvenes procedentes de la Ciudad de México cuentan con ficha de búsqueda emitida por la Comisión Estatal.

Fichas de búsqueda

Estas desapariciones de turistas ocurren en la víspera del Carnaval Internacional Mazatlán 2026, festividad más importante no solo de Sinaloa sino de la región del noroeste y que atrae a miles de turistas de otros estados.

Sin embargo, la violencia en el estado con enfrentamientos y desaparición de personas ha generado que la percepción de inseguridad se incremente más de un 50 por ciento con respecto al último cuatrimestre.

Esto puede advertirse en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicados por el INEGI en enero de 2026 correspondientes al cuarto trimestre del año pasado. Ahí Mazatlán aparece con un porcentaje del 80.4 por ciento mientras que en el periodo anterior había salido con un 52.8, lo cual representa el incremento más grande a nivel nacional.

En esta encuesta Culiacán bajó del primer al segundo puesto como la ciudad con mayor percepción de inseguridad, según el INEGI. La encuesta mide el porcentaje de la población de 18 años y más que considera que vivir en su ciudad es inseguro.

Por otra parte, los operativos para dar con el paradero de los 10 trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver Group sigue sin dar resultados en la sierra de Concordia, municipio al sur de Sinaloa.

Estos trabajadores, todos originarios de los estados de Sonora, Chihuahua, Oaxaca y Guerrero, fueron raptados en Pánuco, en lo alto de la sierra de Concordia el 23 de enero.

El operativo, comenzado el 1 de febrero, está por cumplir una semana con un presunto despliegue de casi mil 200 efectivos del Ejército, Fuerzas Especiales y Guardia Nacional junto a elementos estatales y a la fecha no se reportan detenidos ni la localización de estos 10 trabajadores.