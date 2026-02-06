Waldo’s se prepara para reabrir sus tiendas en Hermosillo

La sucursal que se incendió aún no podrá reabrir sus puertas. Foto: Arturo Castro / Cuartoscuro

HERMOSILLO, Son. (apro).- A tres meses del incendio que cobró 24 vidas en Hermosillo, las sucursales de Waldo’s de la capital fueron recorridas a puerta cerrada por contratistas, quienes fueron requeridos para atender las recomendaciones de Protección Civil. Por su parte, los trabajadores de base se presentan a laborar para desechar productos caducos en ausencia de clientes.

Los contratistas, según testimonios de trabajadores proporcionados de manera anónima, llegaron a la capital de Sonora el pasado lunes para corregir desperfectos que presentaban las tiendas desde su inauguración. Entre estas labores se encuentra el aseguramiento de estantes y otros muebles al piso, que se encontraban sin anclar, para evitar potenciales accidentes. Esta labor culminaría este mismo viernes.

La planta laboral de Waldo’s, por su parte, se ha presentado a trabajar a cada sucursal para cumplir con sus horarios, aunque no se especificó desde cuándo, para realizar labores de limpieza y deshacerse de alimentos que expiraron desde el cierre de inicios de noviembre hasta la fecha, principalmente.

En este contexto, repartidores de aplicación han acudido con frecuencia a las sucursales de Hermosillo debido a que las tiendas aparecen disponibles para los usuarios en las aplicaciones. No obstante, afirmaron, se han encontrado cada vez con las puertas cerradas y con la negativa por parte de los empleados, de modo que tras acudir al sitio se ven obligados a cancelar el viaje sin ningún tipo de remuneración.

Estos y otros preparativos, incluyendo ventas en línea, afirmaron de manera extraoficial fuentes cercanas a la investigación, se encuentran dentro de lo permitido por las autoridades de Protección Civil, toda vez que se realicen las adecuaciones que fueron solicitadas tras las inspecciones realizadas a fines de 2025, y que no ingrese ningún cliente.

Se trata de una situación general en todo el estado, excepto por la sucursal que fue consumida por las llamas el 1 de noviembre del año pasado. Se podrá disponer de dicho inmueble hasta que terminen todas las investigaciones.

Esta semana trascendió, mientras tanto, que el caso llegó a la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable responsabilidad, de carácter culposa, de empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En cuanto al proceso del fuero común, se mantienen vinculados a proceso siete personas, todas en libertad.