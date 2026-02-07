Caso Carlos Manzo: investigaciones no parten de acusaciones sin pruebas, dice García Harfuch

MORELIA, Mich. (apro}.- Frente a la exigencia de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, para que se investigue a figuras políticas por el homicidio de Carlos Manzo Rodríguez, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, recalcó este viernes que las investigaciones que se desarrollan no son se basan en “una acusación sin pruebas”.

El asunto fue abordado durante la conferencia mañanera ofrecida en la XXI Zona Militar en Morelia, por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Ahí Omar García señaló que, si bien todas las líneas de investigación serán agotadas en el caso Manzo, también dejó en claro que no se sustentarán en acusaciones que carezcan de pruebas.

Previo a la visita presidencial a Michoacán, Grecia Quiroz posteó en su cuenta personal de Facebook las fotografías de diputado federal Leonel Godoy Rangel, del senador Raúl Morón Orozco y del exalcalde de Uruapan, Ignacio Campos Equihua, con un mensaje que no los aludía de nombre, en el que pidió “que se investigue a todos”, al tiempo que felicitaba la detención del alcalde de Tequila, Diego Rivera, en Jalisco.

“Alzo la voz por Uruapan y Michoacán para que quienes Carlos Manzo en vida señaló, sean también investigados, cero impunidad para quienes resulten o quien resulte haber atentado contra la vida de Carlos”, refirió la alcaldesa en su mensaje.

Al ser cuestionada al respecto esta mañana, Claudia Sheinbaum cedió el uso de la palabra a Omar García quien subrayó que el móvil del caso tiene que ver con “la delincuencia organizada de un grupo radicado en Jalisco, líderes que están también en Jalisco. Ese fue principalmente el móvil del atentado en contra del presidente municipal”.

No obstante, aseguró que todas las líneas de investigación están siendo agotadas, incluidas aquellas que sean denunciadas por la familia, aunque atajó los señalamientos asegurando que las investigaciones no se realizan por una acusación sin pruebas.