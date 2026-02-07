Diputado morenista se ampara ante posible detención en Campeche, presuntamente ordenada por Sansores

El diputado Antonio Jiménez y la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ambos emanados de Morena. Foto: Facebook

SAN FRANCISCO, Camp., (apro) .- El diputado local de Morena, Antonio Jiménez Gutiérrez, promovió un juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación para conocer y suspender cualquier orden de aprehensión.

Su intento por protegerse se dio, luego de que el domingo 1 de febrero, denunció que en represalia por perder la Mesa Directiva del Poder Legislativo ante Movimiento Ciudadano, la gobernadora, Layda Sansores mandó a arrestarlo.

No obstante, la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) negó la existencia de dicho mandato judicial. Según la versión oficial, el incidente reportado por el legislador fue una confusión derivada de un patrullaje de vigilancia que coincidió con la presencia de los escoltas de Jiménez Gutiérrez.

El amparo, radicado bajo el expediente 96/2026, fue admitido a trámite el 4 de febrero por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche.

Debido a la imprecisión en los actos reclamados, el juez dictó un acuerdo de prevención, otorgando a Jiménez Gutiérrez un plazo de cinco días hábiles para que aclare y detalle las omisiones detectadas en su demanda; de lo contrario, el recurso podría ser desechado.

Jiménez Gutiérrez ha sido señalado por otros integrantes de su coalición de provocar divisiones internas en la fracción parlamentaria de la llamada Cuarta Transformación. Su homólogo, Jorge Pérez Falconi, quien lo señala por realizar acciones para desestabilizar la administración estatal, declaró anteriormente a Proceso que no existe denuncia alguna contra el diputado.

A pesar de estas negativas oficiales, el diputado Jiménez argumentó en su demanda una supuesta restricción para acceder a carpetas de investigación que lo involucren

Proceso había informado previamente, que una persona cercana al diputado de la 4T, Antonio Jiménez Gutiérrez reveló que este fue denunciado por cometer un delito de tipo sexual contra una mujer.

Cabe mencionar que la supuesta persecución política contra Jimenez, que denunciaron en redes sociales los simpatizantes del legislador; es comparada con el arresto del 12 de enero, del rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), José Abud Flores.