Identifican cuerpos encontrados en fosa clandestina de El Verde, Sinaloa

Vehículos de la Guardia Nacional y Semefo en las inmediaciones de una fosa común hallada en El Verde, Sinaloa. Foto: Facebook: Jesús Bretado, El Salto.

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Después de atraer el caso del secuestro de los 10 trabajadores de la empresa minera canadiense Vizsla Silver Corp, perpetrado en el municipio sinaloense de Concordia el pasado 23 de enero, la Fiscalía General de la República (FGR) identificó a los cuerpos encontrados en una fosa clandestina ubicada en la comunidad de El Verde y notificó a las familias, según reportaron integrantes de organizaciones de búsqueda, citadas por el medio sinaloense "Noroeste".

Desde ayer, se reportó que uno de los cuerpos encontrados en la fosa tenía características similares a las de uno de los trabajadores secuestrados, pero el dato permaneció sin confirmarse; de hecho, hasta la tarde de este sábado, colectivos deploraron la falta de información oficial “clara, precisa ni oportuna sobre las acciones forenses realizadas”, y denunciaron que el “hermetismo” de la FGR genera “incertidumbre, dolor profundo y revictimización”, y acusaron que viola los “derechos fundamentales” de las personas que buscan sus seres queridos.

En un comunicado, la Brigada Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de Sinaloa exigió a la FGR que dé a conocer información “inmediata, pública y detallada” sobre el número de restos localizados en la fosa clandestina, así como “su estado, señas particulares y acciones periciales y avances en identificación”; también pidió acceso de las familias buscadoras al expediente y la participación de peritos independientes.

Más avanzada la tarde, el colectivo Por las Voces Sin Justicia informó que, según un coordinador de la FGR, los cuerpos fueron identificados, aunque sin confirmar ni rechazar que sean de los trabajadores de la empresa minera. De acuerdo con Alejandra Martínez Carrizosa, vocera del colectivo –cuyas declaraciones fueron recabadas por Noroeste–, la FGR se comprometió a seguir informando en los próximos días.