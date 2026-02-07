Intensifican operativos en Chiapas, tras captura de “El Espíritu”, presunto líder criminal

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro).- Los operativos de seguridad pública se han intensificado en Chiapas tras la captura de un presunto líder criminal del Cártel de Chiapas y Guatemala, conocido como Hugo Alexis alias “El Espíritu”.

Ayer viernes, fuerzas estatales realizaron un operativo encabezado por la FRIP, Grupo Pakal, de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, en las inmediaciones del Puente Chiapas, donde fue desmantelado un presunto búnker utilizado para retener a ciudadanos víctimas de asaltos y como refugio de integrantes de la delincuencia organizada.

En ese sitio, en septiembre de 2024, se registró un hecho de alto impacto cuando automovilistas -entre ellos familias completas- que transitaban por la autopista Ocozocoautla-Chiapas-Las Choapas, Veracruz, fueron retenidos durante varias horas, despojados de sus vehículos, teléfonos celulares y otras pertenencias; algunos incluso fueron obligados a realizar transferencias bancarias antes de ser liberados posteriormente en la carretera.

A más de un mes del recrudecimiento de la disputa entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como su filial el Cártel Chiapas y Guatemala (CCYG), elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal mantienen patrullajes terrestres y sobrevuelos en municipios con presencia de estos grupos criminales.

El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño, informó que el 6 de febrero realizaron operativos en las comunidades de Ocuilapa y El Carrizal, pertenecientes al municipio de Ocozocoautla, una ruta estratégica utilizada por grupos criminales debido a su rápida salida hacia el estado de Veracruz.

Como parte de las acciones de búsqueda de objetivos criminales, las fuerzas de seguridad ingresaron a una propiedad que presuntamente era utilizada para la planeación de actividades ilícitas.

En un video difundido por la Secretaría de Seguridad del Pueblo se observa al funcionario estatal levantar una libreta del suelo, en la que presuntamente los criminales realizaban anotaciones. Asimismo, se aprecia el momento en que Aparicio Avendaño ingresa a un espacio subterráneo, similar a un túnel o búnker, ubicado dentro del inmueble. En el exterior del lugar fue localizada una camioneta Ford roja, de doble cabina, aparentemente abandonada.

Por otro lado, durante la mañana del viernes, elementos de la 36 Zona Militar aseguraron un arsenal presuntamente perteneciente al Cártel de Sinaloa en la gravera conocida como Los Morales, en las inmediaciones del ingenio azucarero del municipio de Huixtla.

Los militares decomisaron una decena de armas largas, alrededor de cien cargadores, más de cuatro mil cartuchos, así como dos vehículos y equipo táctico, entre ellos chalecos antibalas y uniformes. Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público.

En hechos de violencia relacionados, en el municipio de Arriaga, una pareja de jóvenes fue ejecutada el pasado miércoles por presuntos integrantes de la delincuencia organizada. Las víctimas fueron identificadas como Jacqueline Herrera Caballeros, de 14 años, y Eduardo Santos Trujillo, de 18. El doble homicidio ocurrió en el barrio Patrinos.