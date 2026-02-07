ISSEMYM suma nuevas impugnaciones tras antecedente de desacato en contratos de laboratorio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) volvió a quedar bajo revisión administrativa luego de que la Secretaría de la Contraloría del Estado de México admitiera una nueva inconformidad relacionada con la contratación de servicios de laboratorio clínico para 2026, en un contexto marcado por antecedentes recientes de nulidades, sobrecostos y resoluciones incumplidas.

La inconformidad, registrada bajo el expediente IC/002/2026, fue promovida por la empresa Centrum Promotora Internacional, S.A. de C.V., en contra de la licitación pública nacional presencial LPN/ISSEMYM/073/2025, correspondiente a un contrato abierto para el Servicio Integral de Laboratorio Clínico.

El acuerdo de admisión fue notificado el pasado 16 de enero. La Contraloría estatal ordenó la apertura formal del expediente y requirió al ISSEMYM, que dirige Ignacio Salgado, la entrega de un informe circunstanciado sobre el origen y la naturaleza de los recursos empleados en el procedimiento, así como copias certificadas de toda la documentación de la licitación, incluidas propuestas técnicas y económicas, dictámenes y fallo.

Los señalamientos incluyen también un posible sobreprecio en el contrato, cuyo monto podría ascender hasta 80 millones de pesos.

El nuevo recurso se suma a un historial inmediato de controversias.

Por ejemplo, el 22 de abril de 2025, la propia Contraloría del Estado de México declaró la nulidad de la licitación LPN/ISSEMYM/024/2024, adjudicada a Instrumentos y Equipos Falcón y Arquina para operar servicios de laboratorio en 22 hospitales del instituto, y ordenó reponer el procedimiento.

En aquella resolución, la autoridad fiscalizadora acreditó que la propuesta adjudicada implicaba un sobrecosto superior a 73 millones de pesos frente a una oferta alternativa presentada por Centrum, y ordenó reponer el procedimiento de contratación.

Pese a ello, el Comité de Adquisiciones del ISSEMYM mantuvo el contrato y posteriormente volvió a fallar sin convocar un nuevo proceso público. Ese desacato motivó múltiples requerimientos formales de cumplimiento y derivó en investigaciones administrativas y penales, además de que el caso fue expuesto públicamente.

El 6 de agosto de 2025, durante la Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno revisar los contratos del ISSEMYM por posibles irregularidades. De forma paralela, fueron abiertas investigaciones contra integrantes del Comité de Adquisiciones, mientras la Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrió la carpeta TOL/TOL/CSD/107/079251/25/03 por presuntos actos de corrupción y uso ilícito de atribuciones y facultades vinculados a este proceso de adjudicación.

La licitación ahora impugnada se desarrolla bajo la dirección general del instituto y, las nuevas denuncias se centran en presuntos sobrecostos que podrían alcanzar hasta 80 millones de pesos.

Aunque la Contraloría precisó que la admisión del recurso no suspende de oficio el procedimiento, el nuevo expediente obliga al ISSEMYM a transparentar nuevamente su proceso de contratación en un contexto de observación acumulada.