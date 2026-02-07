Rescatan al excandidato del PAN secuestrado en Salamanca; el operativo deja un muerto

SALAMANCA, Gto. (apro).- A menos de 12 horas de ser privado de su libertad por hombres armados, el empresario y excandidato del PAN a la alcaldía de Salamanca, Gerardo Arredondo Hernández, fue rescatado en el municipio de Juventino Rosas. La distancia entre ambos municipios es de aproximadamente 25 kilómetros.

De acuerdo con información difundida por la Fiscalía de Guanajuato, durante el operativo un presunto criminal murió luego de una agresión directa a las fuerzas de seguridad. En el operativo para liberar al empresario de la industria de la construcción participaron agentes de investigación criminal de la Fiscalía local, elementos de la Secretaría de Seguridad y Paz del Gobierno del Estado y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En un comunicado de la Fiscalía publicado poco después de las 19:00 horas de este viernes se informó que lograron la liberación de Gerardo Arredondo sin que existiera pago de por medio.

La Fiscalía local también aseguró que durante el operativo detuvieron a varias personas presuntamente involucradas en el secuestro del empresario, sin dar más detalles.

"La víctima se encuentra a salvo y bajo resguardo de personal especializado de esta Fiscalía, que le brinda atención y acompañamiento integral", señala el comunicado.