Vinculan a proceso a otros dos acusados por el incendio en tienda Waldo’s de Hermosillo

HERMOSILLO, Son. (apro).- Otras dos personas fueron vinculadas a proceso este viernes por su presunta responsabilidad en el incendio de la tienda Waldo’s, en Hermosillo, que resultó en la muerte de 24 personas y decenas de heridos. Con ello, el caso abierto por delitos del fuero común suma nueve casos en los que el juez encontró pruebas suficientes para seguir con el juicio.

“Los imputados fueron vinculados por los delitos de homicidio culposo en número de 24, aborto imprudencial, lesiones de diversa gravedad, daños e incumplimiento de un deber legal”, detalló la Fiscalía de Sinaloa a través de un comunicado emitido al término de la audiencia.

Las dos personas vinculadas a proceso se suman a otras seis, más la persona moral de Waldo’s, mientras que un imputado más quedó fuera de estas resoluciones, según el informe de la Fiscalía local. Lo último se debe a que el juez consideró que el posible ilícito está fuera del tiempo para ser juzgado, “con base en la penalidad vigente en ese momento”. La Fiscalía de Sonora aseguró que la decisión será apelada.

“Esta representación social no comparte dicha interpretación, ya que considera que debe aplicarse la penalidad vigente al momento en que ocurrieron los hechos, es decir, el siniestro del 1 de noviembre de 2025, lo que permitiría un cómputo distinto de la media aritmética y, en consecuencia, la vigencia de la acción penal. Por tal motivo, la Fiscalía interpondrá el recurso de apelación correspondiente para que la determinación sea revisada por la instancia superior”, indicó la dependencia.

Las medidas cautelares dictadas por el juez para quienes fueron vinculados a proceso resultaron idénticas a las de los casos anteriores: seguirán en libertad mientras firmen cada mes ante las autoridades, cumplan con la garantía económica, se mantengan al interior del estado y cumplan con la restricción de alejarse de víctimas, ofendidos y testigos.