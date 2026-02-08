Detención y prisión preventiva para ex colaborador de Cuauhtémoc Blanco por peculado en Cuautla

Ficha de búsqueda de Dionicio Emanuel Álvarez. Foto: Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos

CUERNAVACA (apro).- Fue detenido Dionisio Emanuel Álvarez, director del Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo (Filateq) durante la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo y extesorero del Ayuntamiento de Cuautla, por su probable responsabilidad en los delitos de peculado agravado y ejercicio abusivo de funciones; un juez de control le imputó los hechos y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, en tanto se resuelve su situación jurídica.

De acuerdo con información oficial, la detención se realizó el viernes 6 de febrero, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un juez de control, derivada de una investigación relacionada con el manejo de recursos públicos durante su desempeño como tesorero del Ayuntamiento de Cuautla.

Autoridades precisaron que la causa penal que actualmente lo mantiene privado de la libertad corresponde exclusivamente al caso del Ayuntamiento de Cuautla, y no a otros expedientes que previamente generaron atención mediática en torno a su nombre.

En esta investigación, a Dionisio Emanuel “N” se le imputa el delito de peculado, luego de que los recursos recaudados por concepto del impuesto predial entre enero y el 25 de marzo de 2025 no habrían sido concentrados en la cuenta institucional destinada para ese fin, lo que habría generado un faltante aproximado de ocho millones de pesos, cuyo destino no ha sido acreditado hasta el momento.

La denuncia por esta afectación patrimonial fue presentada por el actual alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, luego de que Dionisio Emanuel “N” fuera separado de sus funciones como tesorero municipal, cargo que desempeñó al inicio de la presente administración, lo que dio origen a la apertura de la carpeta de investigación correspondiente.

Por estos mismos hechos, al menos otros tres funcionarios de menor rango también son investigados por su presunta participación en el desvío de recursos, aunque sus situaciones jurídicas se encuentran en distintas etapas del proceso.

Fue hasta el sábado 7 de febrero cuando, durante la audiencia inicial, el juez de control calificó como legal la detención, formuló la imputación correspondiente y dictó la medida cautelar de prisión preventiva en contra del exfuncionario, específicamente por el caso vinculado al Ayuntamiento de Cuautla.

Durante dicha audiencia, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos solicitó al juez que la diligencia se desarrollara de manera privada; la petición fue realizada sin que se expusieran de forma pública los argumentos de fundamentación y motivación correspondientes, lo que derivó en la restricción de acceso a medios de comunicación y público en general.

Auditorías

El nombre de Dionisio Emanuel “N” había salido previamente a la luz pública tras el inicio de auditorías a su gestión como titular del Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo, cargo que desempeñó entre 2022 y 2024, durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco en Morelos.

Dichas revisiones detectaron un presunto daño patrimonial superior a los 50 millones de pesos, derivado de diversas irregularidades, entre ellas el pago de alrededor de 20 millones de pesos por un concierto que no se llevó a cabo, así como la venta de terrenos del fideicomiso a precios por debajo de su valor comercial, presuntamente en beneficio de particulares y otros servidores públicos.

A estos señalamientos se sumaron indicios de posible enriquecimiento ilícito, relacionados con la adquisición de bienes de alto valor que no habrían sido reportados en sus declaraciones patrimoniales, de acuerdo con las líneas de investigación abiertas.

Como parte de estas indagatorias, en marzo de 2025 se ejecutó una orden de cateo en un inmueble vinculado al exfuncionario, ubicado en la colonia Lomas de Cortés, en Cuernavaca. Durante la diligencia no fue localizado, aunque fueron asegurados restos óseos y diversos objetos, lo que dio origen a nuevas líneas de investigación.

Tras ese operativo, las autoridades lo consideraron sustraído de la acción de la justicia, por lo que se emitió una ficha de búsqueda y se ofreció una recompensa de hasta mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) a quien aportara información útil, veraz y oportuna para su localización y captura, conforme a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

No obstante, el expediente relacionado con el Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo no ha derivado hasta ahora en una acción penal efectiva, debido a que el exfuncionario promovió un juicio de amparo contra la orden de aprehensión vinculada a ese caso, lo que mantiene suspendido el avance del proceso en esa causa específica.

La ejecución de la orden de aprehensión que derivó en su captura fue resultado de acciones coordinadas entre autoridades estatales y federales, en el marco de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad.

Actualmente, Dionisio Emanuel “N” permanece internado en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de Cuautla, a disposición de la autoridad judicial competente, bajo el principio de presunción de inocencia.