Identifican el cuerpo de uno de los mineros secuestrados en El Verde, Concordia

CULIACÁN, Sin. (apro). - La Fiscalía General de la República (FGR) comenzó con la identificación de los cuerpos encontrados en El Verde, Concordia, y uno de ellos corresponde al de uno de los 10 trabajadores de Viszla Silver Group, raptados en Pánuco el 23 de enero último.

De acuerdo con familiares, se trata de José Ángel Hernández Vélez, de 37 años y originario del municipio de Cañitas de Felipe Pescador, en Zacatecas.

Según la ficha de la Comisión Estatal de Búsqueda esta persona fue privada de su libertad en Pánuco la mañana del 23 de enero, alrededor de las 7 de la mañana.

El hallazgo del cuerpo se da al interior de una fosa clandestina en la comunidad de El Verde, a unos 30 kilómetros de la zona en que fue desaparecido y en donde se presume se encuentran los restos de los 10 trabajadores privados de su libertad ese día, todos de Vizsla Silver Group.

Por otra parte, de acuerdo con testimonios, gente de Sonora ya comienza a viajar a Sinaloa para la identificación de otros cuerpos también encontrados en esta fosa al sur de Sinaloa. Se habla de cuatro personas originarias de este estado las que se encuentran entre los cuerpos rescatados de esta fosa.