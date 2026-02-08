Seis personas asesinadas en 48 horas en tres municipios de Tabasco

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Al menos seis personas fueron asesinadas entre ayer y hoy en Tabasco, en una nueva escalada de violencia registrada en los municipios de Teapa, Cunduacán y Cárdenas.

Este domingo, dos personas —un hombre y una mujer— fueron ejecutadas en la ranchería Taizal, en el municipio de Teapa, por hombres armados que se desplazaban en motocicleta. La agresión dejó además dos personas heridas por arma de fuego.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:00 horas, cerca del puente San Antonio, cuando las víctimas viajaban en un vehículo y fueron interceptadas por los agresores, quienes les dispararon en repetidas ocasiones antes de huir.

En el lugar murieron un hombre y una mujer, cuyos cuerpos quedaron a orilla de la carretera. Pobladores señalaron que podrían tratarse de dos hermanos dedicados a la venta de quesos, aunque hasta el momento no han sido identificados oficialmente por las autoridades.

También este domingo se reportó la ejecución de un hombre en el municipio de Cunduacán, en la ranchería Marín. El cuerpo fue localizado sobre el camellón central, a la altura de la rampa de Panuncio, tendido boca abajo, lo que generó alarma entre habitantes y automovilistas que transitaban por la zona.

A estos hechos se sumó una doble ejecución ocurrida este sábado 7 en una cantina clandestina del poblado Carrillo Puerto, también en Cunduacán, donde hombres armados irrumpieron en el establecimiento y dispararon contra una pareja que se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas, de acuerdo con versiones de testigos.

Además, el sábado se reportó un hombre baleado en el periférico del municipio de Cárdenas.

Elementos de corporaciones municipales y estatales acordonaron las zonas, mientras personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el levantamiento de los cuerpos y abrió las carpetas de investigación correspondientes.