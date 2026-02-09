Declaran prófuga a exsecretaria de Bienestar en Tamaulipas; Fiscalía alista orden de aprehensión

CIUDAD VICTORIA, Tamps. (apro).— Autoridades judiciales de Tamaulipas alistan una orden de aprehensión en contra de quien fuera secretaria de Bienestar Social del estado durante la administración de Francisco García Cabeza de Vaca, Yahleel Abdalá Carmona.

La exfuncionaria enfrenta acusaciones por el presunto uso indebido de atribuciones y facultades, derivado de irregularidades en la compra de despensas, operación que habría provocado un daño patrimonial estimado en 985.2 millones de pesos, de acuerdo con la imputación del Ministerio Público.

Abdalá Carmona fue considerada legalmente sustraída de la acción de la justicia luego de no acudir a la audiencia inicial a la que estaba citada el domingo 8 de febrero, dentro del proceso penal 733/2025.

Ante su inasistencia, el juez determinó suspender el procedimiento y abrir la puerta a que la Fiscalía Anticorrupción solicite una orden de aprehensión para obligar su comparecencia ante los tribunales.

Durante la diligencia previa, el juez Juan Artemio Haro Morales ya había advertido a la imputada que, de no presentarse, sería declarada sustraída de la justicia. Pese a ello, Abdala Carmona volvió a faltar al llamado judicial.

La defensa legal intentó justificar las ausencias mediante certificados médicos que señalaban distintos padecimientos; sin embargo, dichos documentos no fueron considerados suficientes por la autoridad judicial.

Con esta, suman cinco ocasiones en que la exsecretaria no acude a citatorios oficiales, situación que finalmente motivó la resolución del juzgado.

El caso forma parte de una serie de investigaciones abiertas contra ex integrantes de la pasada administración estatal.?

Abdalá Carmona inició su carrera política en el PRI?y posteriormente se integró al PAN.

Ha sido candidata a diversos cargos de elección popular, incluyendo la alcaldía de Nuevo Laredo.

Entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, fue secretaria de Bienestar Social del estado de Tamaulipas, nombrada por el entonces gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.?