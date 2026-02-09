Es del equipo de Nacho Mier, dice Armenta sobre delegada del Bienestar señalada por lujos y derroche

PUEBLA, Pue., (apro).- El gobernador Alejandro Armenta Mier marcó un deslinde de Natalia Suárez, delegada de la Secretaría del Bienestar en el Distrito 14 de Puebla, al justificar que es gente de su “primo”, Ignacio Mier Velazco, actual coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República.

Luego del escándalo que generó la lujosa fiesta realizada por Suárez, al estilo El Gran Gatsby, considerada contraria a la política de austeridad que promueve la 4T, tanto el gobernador como la secretaria del Bienestar del Estado, Laura Artemisa García, mencionaron que la funcionaria es parte de los acuerdos de inclusión que hizo el mandatario con Mier Velazco.

“La delegada es también una posición por parte de los grupos que el gobernador ha ido incluyendo para este gobierno incluyente, en el que todos los grupos que participaron en su momento en la contienda tengan un espacio. Natalia es resultado de esos acuerdos”, argumentó García, al precisar que la funcionaria provenía del equipo de Nacho Mier.

Dijo que luego que se viralizaron las imágenes de la ostentosa fiesta de Suárez se le hizo un llamado “atento” para que sea cuidadosa para que sus acciones tengan congruencia con el movimiento que representa la Cuarta Transformación. Aunque señaló que en su actuación como funcionaria no se encontró ninguna irregularidad por lo cual se mantiene en el cargo.

En tanto que el gobernador Armenta Mier al ser cuestionado sobre esta funcionaria, igual hizo referencia a la inclusión de perfiles en su gobierno que fueron propuestos por quienes contendieron en el proceso interno por la candidatura de Morena y recordó que Natalia Suárez, fue impulsada por Mier Velazco.

“Debo decir que tuvimos una reunión ahí frente al Carolino, ahí mi primo (Ignacio Mier) me presentó a la gente que le ayudó. Allí estaba Natalia, ahí estuvo el doctor (Antonio) Godina, Antonio Hernández y Francisco Ramos, y nosotros los incluimos”, expresó.