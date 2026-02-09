Falta de recursos en Fiscalía de Coahuila retrasa operativo de búsqueda

SALTILLO, Coah. (apro).- Colectivos de familias de personas desaparecidas en Coahuila denunciaron que la Fiscalía General del Estado retrasó el inicio de un operativo de búsqueda en el municipio de Parras de la Fuente, previamente programado, debido a la falta de recursos para cubrir viáticos de los elementos que participarían en la actividad.

A través de un comunicado, el colectivo Voz que Clama Justicia por Personas Desaparecidas y Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec) informaron de la situación y exigieron que se liberaran de inmediato los recursos.

“Hacemos un llamado a José Ángel Herrera Cepeda, fiscal especializado, y al fiscal general de Coahuila, Federico Fernández, para que de inmediato faciliten los viáticos al personal de la fiscalía y peritos que realizarán el operativo en Parras”, exigieron en el pronunciamiento.

El operativo está programado del 9 al 13 de febrero. Corresponde a un caso particular que cuenta con su carpeta de investigación y para el cual se solicitó el apoyo de las autoridades.

De acuerdo con María Eugenia Arriaga Salomón, representante del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios y quien acompaña a las familias de Fuundec, el operativo se planeó con anticipación para que el área administrativa de la Fiscalía General del Estado de Coahuila previera los gastos que esto representa.

“Es un caso particular por el que se hace este operativo. Desde hace tiempo se hizo la solicitud y se programó para contar con personal de la Fiscalía”, dijo.

Las labores de búsqueda estaban previstas a las 08:00 horas en un predio del municipio de Parras de la Fuente, ubicado a una distancia aproximada de 148 kilómetros de la ciudad de Saltillo y desde donde se trasladaría el personal de la Fiscalía. Hasta casi las 11:00 horas, no se había hecho el depósito para que el personal se dirigiera al citado municipio.

“Nos parece indignante que por ese detalle tengamos que esperar, cuando sabemos que la diligencia es urgente ante las inclemencias del tiempo y la necesidad de recuperar restos humanos que se han localizado”, agregan.

Antes del mediodía los colectivos confirmaron que se atendió su exigencia y estaban a la espera de la llegada de los elementos de la Agencia de Investigación Criminal y peritos de la Fiscalía General del Estado para iniciar el operativo.