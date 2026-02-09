Identifican más cuerpos de mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa

CULIACÁN, Sin. (apro). - La minera canadiense Vizsla Silver Group confirmó que los trabajadores sustraídos de su proyecto en Concordia fueron localizados sin vida. En un comunicado, la empresa explica que de acuerdo con información proporcionada por familiares, sus colaboradores fueron encontrados sin vida.

Hasta el momento se tiene confirmación de la identificación por parte de familiares de tres de los 10 mineros levantados en Pánuco, sin embargo, el comunicado de la empresa advierte que estos han sido encontrados sin vida.

El hallazgo se produce en la zona de El Verde, uno de los pueblos de Concordia que limitan con Mazatlán y su zona rural.

La empresa señaló que espera confirmación oficial de las autoridades mexicanas, mientras su director ejecutivo Michael Konnert calificó el hecho como una “trágica pérdida de vidas y externó sus condolencias hacia los familiares de las víctimas”.

Concordia es uno de los municipios del sur de Sinaloa en donde la violencia ha generado no solo desaparición forzada sino el desplazamiento de habitantes de la región por la violencia generada por la guerra entre Chapitos y Mayos.?

El 1 de febrero se desplegó un operativo en la zona serrana de Concordia para la búsqueda de personas desaparecidas luego de un primer comunicado de Vizsla, lanzado el 28 de enero, y el 5 de este mismo mes el hallazgo en El Verde.