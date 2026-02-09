Nuevo ataque con dron en Escuinapa deja dos heridos

CULIACÁN, Sin. (apro). - Una explosión de una bomba artesanal dejó dos personas heridas en Escuinapa. El atentado se da en las instalaciones del gimnasio de la Policía Municipal, presuntamente llevado a cabo a través de un dron.

Los heridos son un trabajador del Ayuntamiento y un militar, de acuerdo a medios locales.

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) confirmó el ataque que dejó dos personas heridas.?

En octubre de 2025, las instalaciones de la Policía Municipal de Escuinapa sufrieron un ataque similar a través de drones para arrojar artefactos explosivos improvisados, y aunque causaron daños materiales en el gimnasio y cocina del edificio, no hubo lesionados reportados.

Un segundo ataque con drones se registró el 26 de diciembre también en las instalaciones de la Policía Municipal, dejando daños materiales en el sitio.

Escuinapa ha sido sede de múltiples enfrentamientos que se han incrementado desde diciembre del año pasado. Recientemente un choque armado dejó dos policías estatales heridos mientras que otros enfrentamientos han culminado con bloqueos en la carretera Mazatlán-Tepic en al menos tres ocasiones.