Piden garantías para marcha de padres de familia en Dos Bocas

VILLAHERMOSA, Tab., (apro).- Organizaciones civiles y colectivos de defensa ambiental solicitaron a los gobiernos federal, estatal y municipal, así como a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tabasco (CEDHT), que garanticen la seguridad de padres de familia que este lunes 9 realizarán una manifestación en las inmediaciones de la refinería Olmeca de Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, en protesta por el riesgo que representa para alumnos de una escuela preescolar y una primaria colindantes con las instalaciones de esa petroquímica.

En un comunicado urgente, advirtieron que las familias se encuentran en situación de riesgo por su labor de defensa de derechos humanos ambientales y por ejercer su derecho a la protesta, luego de exigir la reubicación inmediata del jardín de niños “Agustín Melgar” y de la primaria “Abías Domínguez Alejandro”, ubicados en la colonia Lázaro Cárdenas del Río, el primero con 100 alumnos y la segunda con 300.

Las organizaciones señalaron que los planteles se localizan a menos de 500 metros de instalaciones de alto riesgo, como los tanques de aguas amargas y la planta recuperadora de azufre, donde podría liberarse ácido sulfhídrico, un gas altamente tóxico, lo que contraviene la normatividad de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Al lado de la refinería de Dos Bocas @Pemex en Tabasco un grupo de más de 200 madres y padres de familia solicitan a @Claudiashein la reubicación de la escuela de sus hijos por afectaciones a su derecho a la salud y a la educación.



Urge que se tomen acciones

Indicaron que, además de la reubicación inmediata, las familias demandan un canal formal de comunicación con autoridades con capacidad de decisión y la elaboración de un plan de protección civil mientras se concreta el traslado de las escuelas.

Los firmantes hicieron un llamado a la Presidencia de la República, al gobierno de Tabasco, al ayuntamiento de Paraíso y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que se generen condiciones que garanticen el ejercicio pleno del derecho a la protesta y a la libre expresión durante la movilización de este lunes.