Regresan filtros sanitarios a las escuelas mexiquenses para frenar brote de sarampión

TOLUCA, Edomex. (apro).- La Secretaría de Salud del Estado de México recomendó a las autoridades educativas estatales y municipales la instalación de filtros sanitarios y el uso de cubrebocas en escuelas públicas y privadas a partir de este lunes para frenar los brotes de sarampión y evitar nuevos contagios.

“Empieza a haber más brotes de sarampión, aunque no es para alarmarse, pero sí es para prevenir”, reconoció el secretario de Salud estatal, Miguel Ángel Hernández Espejel. Del 4 al 6 de febrero, el número de casos confirmados en la entidad se incrementó de 29 a 40, lo que, sin embargo, representa una tasa de incidencia de 0.22 casos por cada 100 mil habitantes, por debajo del promedio nacional que es de 1.59, y no se registran defunciones.

Aún así, a partir de este lunes 9, la dirección de cada escuela deberá implementar filtros sanitarios diarios en el acceso a los planteles, que incluyan la toma de temperatura con termómetros sin contacto y una observación clínica rápida.

En caso de que directivos y/o docentes detecten algún probable contagio, se les pide aislar al estudiante y su remisión inmediata a la unidad de salud local para que sea evaluado y atendido.

De igual manera, se plantea capacitar al personal en la identificación de signos y síntomas de sarampión, el uso adecuado de termómetros sin contacto, protocolos de aislamiento de los casos sospechosos y notificación inmediata a las autoridades sanitarias para su evaluación.

Hernández Espejel destacó que la principal medida preventiva radica en la vacunación, por lo que sugirió a padres de familia llevar a sus hijos a cualquiera de los 450 stands dispuestos en la entidad como parte de la Jornada Estatal de Vacunación contra el Sarampión, o acudir a sus centros de salud más cercanos para que reciban la inmunización a más tardar el 15 de febrero, con prioridad para niñas y niños de entre 6 meses y 9 años. Los refuerzos serán para personas de 10 a 49 años.

El secretario de Educación expuso que se está platicando con los sindicatos magisteriales para promover la vacunación entre docentes, mientras a los maestros se les está solicitando llevar un registro de alumnos contagiados para “activar vigilancia intensificada en planteles donde se detectan casos sospechosos o confirmados”.

Además de la vacunación, en las escuelas se recomienda el uso del cubrebocas, debido a que el sarampión se contagia a través de las gotas respiratorias, mientras que los menores de edad son la población en que se presenta con mayor recurrencia.

Adicionalmente, se solicita a los planteles educativos mantener una ventilación adecuada en las aulas, promover el lavado de manos y las medidas de higiene respiratoria.

También se deberá informar a madres, padres y tutores sobre las medidas preventivas y los procedimientos a seguir ante casos sospechosos; y se les solicita no llevar a sus hijos al colegio si presentan síntomas como tos, escurrimiento nasal, ojos rojos, manchas pequeñas dentro de la boca, erupción (salpullido) en la piel que comienza en la cara, y temperatura mayor a 38 grados centígrados.