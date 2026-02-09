Un hombre que viajó a CDMX, primer caso sospechoso de sarampión en Guanajuato

LEÓN, Gto. (apro).- El estado reportó su primer caso sospechoso de sarampión; no obstante, las autoridades sanitarias esperan los resultados de una segunda prueba para confirmar el diagnóstico, conforme al protocolo de vigilancia epidemiológica.

El paciente es un hombre de 28 años que recientemente viajó a la Ciudad de México, donde pudo haberse contagiado del virus.

El secretario de Salud estatal, Gabriel Cortés Alcalá, informó que una primera prueba arrojó resultado positivo a sarampión, aunque será hasta dentro de aproximadamente una semana cuando las autoridades federales puedan confirmar el caso mediante un segundo estudio.

“El paciente va muy bien. Es una persona que no tenía antecedentes de vacunación, lo cual es un punto muy importante. Viajó a la Ciudad de México, donde hay transmisión activa, se contagió, regresó al estado y aquí comenzó a manifestar los síntomas”, explicó.

Cortés Alcalá señaló que se trabaja de manera coordinada con la Federación para que el caso sea reconocido como importado y no autóctono. Asimismo, indicó que en el estado ya se activaron los protocolos sanitarios correspondientes para evitar la propagación del virus. “Hacemos todo lo necesario para evitar que otras personas se contagien y prevenir que esto se convierta en un brote”, afirmó.

El secretario de Salud en Guanajuato invitó a todas las personas menores de 50 años a revisar su cartilla de vacunación y verificar que cuenten con dos dosis contra el sarampión. En caso de no tener ninguna o de contar con esquema incompleto, recordó que aún hay vacunas disponibles en los centros de salud.

“Hemos vacunado a más de 300 mil personas y todavía contamos con otras 300 mil dosis disponibles. En los centros de salud no se condiciona la aplicación de la vacuna a nadie”, aseguró.

Añadió que, durante la primera etapa de vacunación, se atendió a 30 mil maestras y maestros en todo el estado, con el objetivo de prevenir contagios en los centros escolares, ante la presencia del virus en diversas entidades del país.

Finalmente, Gabriel Cortés destacó que existen protocolos específicos para actuar ante casos sospechosos en escuelas.

“Cuando se detecta un caso sospechoso, las autoridades de la jurisdicción correspondiente acuden de inmediato al sitio, ya sea el domicilio o la escuela del menor, para revisar las cartillas de vacunación de sus compañeros y evalúa posibles riesgos".