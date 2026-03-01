Abandonan cuatro cuerpos sin vida en la orilla de la carretera federal Tlapa-Metlatonoc

Pobladores observan la escena de cuatro cuerpos asesinados a balazos en Atlamajalcingo del Monte, en la Montaña de Guerrero.. Foto: Especial

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- La violencia criminal se recrudece en la región de la Montaña. Este domingo cuatro cuerpos fueron dejados en la orilla de la carretera federal Tlapa-Metlatonoc.

En este contexto, la semana pasada el dirigente del transporte público Juanel Gómez Sánchez fue asesinado a balazos en la localidad Atlamajac, municipio de Tlapa de Comonfort. En la víspera el líder transportista había encabezado una protesta contra los presuntos abusos y actos arbitrarios de agentes de Tránsito Municipal.

En la misma región, el colectivo Luciernaga concluyó una jornada de búsqueda de 43 personas desaparecidas en los municipios de Tlapa, Zapotitlán Tablas y Atlixtac.

Alrededor de las 8 de la mañana automovilistas reportaron el hallazgo a la altura de la comunidad de Cuautipan, en el municipio de Atlamajalcingo del Monte.

Las autoridades corroboraron que a orilla de un río fueron dejados los cuerpos de cuatro hombres. Las víctimas estaban maniatadas y tenían lesiones por proyectil de arma de fuego.

Corporaciones policiacas acordonaron la escena y personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias.

Los cadáveres sin identificar fueron llevados al Servicio Médico Forense. Trascendió que los hombres ultimados serían originarios de Cochoapa el Grande.

Fuentes de seguridad y de organizaciones sociales ubican que la violencia criminal empezó a recrudecer en municipios de la región de la Montaña a partir de 2018 con la penetración de células del crimen organizado.

Uno de los casos de mayor impacto fue el del dirigente social Arnulfo Cerón Soriano, cuyo cuerpo torturado fue encontrado el 20 de octubre de 2019 en una colonia de Tlapa.

Otro caso reciente es el homicidio por arma de fuego de Sergio Ureiro Castañeda el 20 de julio de 2025. El empresario había participado en acciones para rescatar la plazuela Los Cántaros, en la cabecera de Tlapa.