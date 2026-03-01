Atacan al exalcalde de Ixtaczoquitlán, Augusto Nahúm Álvarez en el centro de Veracruz

El exalcalde de Ixtaczoquitlán, Augusto Nahúm Álvarez Pellico, sobrevivió a un ataque armado directo. Foto: Especial

XALAPA, Ver. (apro).- El exalcalde de Ixtaczoquitlán, Augusto Nahúm Álvarez Pellico, sobrevivió a un ataque armado directo registrado la tarde del sábado en el municipio de Fortín de las Flores – en la zona centro de Veracruz-, mientras uno de sus escoltas resultó lesionado.

La agresión ocurrió en la calle 8 de la colonia San José, sobre el camino que conduce al rastro de aves, cuando el exedil quien dejó el cargo en diciembre pasado, regresaba de sus actividades.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados que viajaban en una camioneta blanca interceptaron la unidad en la que se trasladaba —una Chevrolet Cheyenne doble cabina, color negro— y dispararon en su contra.

En el lugar fueron localizados más de 30 casquillos percutidos de arma de fuego de alto calibre. La camioneta presentó múltiples impactos en el parabrisas, medallón, cristales laterales y carrocería.

Pese a la intensidad del ataque, Álvarez Pellico resultó ileso. Uno de sus escoltas fue alcanzado por proyectiles y trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Tras los hechos, la Fiscalía General del Estado informó que inició una carpeta de investigación por la agresión registrada en agravio del exalcalde.

A través de redes sociales, Nahúm Álvarez Pellico informó que se encuentra fuera de peligro y que presentó la denuncia correspondiente.

“Informo a la ciudadanía que me encuentro bien y fuera de peligro. Repruebo el atentado del que fui objeto y presentaré la denuncia para que se investigue conforme a la ley”, expresó.

El exalcalde compareció ante la Fiscalía Regional de Justicia del XV Distrito, con sede en Orizaba. La diligencia se realizó en la Unidad Integral de Procuración de Justicia, bajo resguardo de elementos de la Policía Municipal, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de la Defensa Nacional.