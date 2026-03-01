Fuerte operativo de seguridad en funeraria de Guadalajara y cementerio de Zapopan

GUADALAJARA, Jal. (apro).- Elementos del Ejército y de la Guardia Nacional montaron este domingo un dispositivo de seguridad principalmente en dos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara: una sala de velación ubicada en el oriente de la ciudad y el cementerio privado Recinto de la Paz, en el municipio de Zapopan.

El operativo más aparatoso se concentró en la funeraria Funerales La Paz, en la colonia San Andrés, sobre la calle Gigantes.

A las 9:40 horas arribaron dos carrozas —una blanca y otra dorada— al inmueble. Antes, en el municipio de Ocotlán un féretro fue transferido de un vehículo a otro antes de continuar el trayecto hacia la capital jalisciense.

La circulación vehicular quedó restringida en el tramo comprendido entre las calles Ejido y Ramón López Velarde (calle 74). Solo se permitió el acceso a residentes y a automotores vinculados con el servicio funerario. En los costados de la calle se apostaron unidades blindadas del Ejército y de la Guardia Nacional, mientras un helicóptero de esta última corporación realizó sobrevuelos intermitentes.

Arreglos florales

Durante la mañana llegaron diversos arreglos florales. Entre ellos destacó una figura monumental de un gallo elaborada con flores rojas, amarillas y naranjas, acompañada de un mensaje con siglas alusivas a un grupo delictivo.

También ingresó una cruz de gran tamaño confeccionada con flores blancas. Antes habían sido colocadas tres coronas con la leyenda: “De parte de una familia que siempre estará agradecida”. Más tarde, personal de la funeraria solicitó retirar nombres y mensajes de los arreglos que continuaban llegando.

Al sitio acudieron mujeres jóvenes vestidas de negro, con tacones altos, bolsos de diseñador y maquillaje acentuado; algunas portaban lentes oscuros. En el transcurso del día, una lluvia intensa, acompañada de descargas eléctricas, cayó sobre la zona.

Antes, en el cementerio privado Recinto de la Paz, localizado entre las avenidas Aviación y Ramón Corona, en Zapopan, el acceso se mantuvo abierto al público. Visitantes habituales pudieron ingresar, aunque elementos de la Guardia Nacional inspeccionaron las cajuelas de todos los vehículos que entraban al estacionamiento. En ese punto también permanecieron desplegadas unidades y efectivos federales.

Los puestos de flores en el exterior del camposanto operaron con normalidad, al igual que los comercios cercanos, aún con la presencia de personal armado y vehículos militares.

Colocan ponchallantas

En otro frente, se reportaron detonaciones de arma de fuego y la colocación de artefactos ponchallantas en distintos puntos de la ciudad. Sobre avenida Américas y López Mateos, a la altura de la glorieta Colón, en Zapopan, dos vehículos —uno de ellos de transporte público— resultaron dañados por los objetos arrojados al asfalto. Asimismo, en el cruce de Tomás V. Gómez y López Mateos se registró un ataque a balazos contra un automóvil blanco. No se informó de personas lesionadas.

A lo largo del domingo, el Área Metropolitana de Guadalajara transitó entre la actividad ordinaria en varias colonias y un ambiente de expectación en las zonas bajo resguardo federal, donde el despliegue de seguridad marcó la jornada.