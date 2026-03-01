Marchan contra el Cablebús en Puebla

PUEBLA, Pue. (apro).- Organizaciones ambientalistas, activistas, colonos y académicos se unieron este domingo en una marcha para protestar contra la obra del Cablebús que pretende llevar a cabo el gobierno de Alejandro Armenta Mier, la cual afectaría casi 800 árboles maduros, la mayoría de éstos ubicados en cuatro de los principales parques de esta ciudad.

Al grito de “No al Cablebús”, los participantes en esta manifestación partieron desde dos puntos de la ciudad y se unieron en el zócalo de Puebla para acusar que, de concretarse esta obra, el gobierno de Armenta Mier cometería un ecocidio.

Este mismo fin de semana, el gobierno estatal inició una campaña de reforestación con la plantación de 10 mil árboles de dos a cuatro metros en distintas áreas como el parque Ecológico y las inmediaciones del Centro Integral de Servicios de la zona de Angelópolis.

Sin embargo, organizaciones ambientalistas como Árboles Patrimoniales y académicos de la BUAP aseguraron que esta campaña de siembra de plantas jóvenes no resarce el daño que causaría la destrucción de zonas arboladas que son pulmones de la ciudad para la colocación de bases y terminales del Cablebús.

Aunque el gobierno estatal reservó por cinco años los estudios técnicos que sustentan la construcción de esta nueva modalidad de transporte para esta ciudad, hasta ahora sólo se conoce que el trayecto que tendrán las líneas contempla terminales en áreas verdes como los parques Ecológico, Amalucan y Juárez, así como el Paseo Bravo.

“Estos árboles que van a plantar de dos metros, cuánto tiempo va a pasar para que empiecen a dar los servicios ecosistémicos de estos árboles que llevan cuarenta o cincuenta años y que van a derribar”, reclamaron los activistas.

De acuerdo con información que difundieron las organizaciones participantes en la marcha, la infraestructura para la operación del Cablebús poblano no sólo afectaría al arbolado, sino a las especies que habitan o se refugian en esas áreas verdes de la ciudad.

En el caso del Parque Juárez señalan es hogar de 47 especies, entre ellas, 14 aves migratorias y seis consideras endémicas como el capulinero gris, el zumbador cola ancha, el colibrí pico ancho, el colibrí corona violeta, el tirano chibiú y el mirio dorso canela.

Organizaciones como Opción Ciudadana y el Colectivo Hermanos Serdán han ofrecido a ciudadanos y a organizaciones tramitar amparos para detener esta obra que no ha sido consultada con los habitantes y con usuarios de las zonas que serán afectadas y de la cual, además, la administración armentista ha ocultado información.