Reportan la detención de Karina Barrón, secretaria de Desarrollo Humano de Monterrey

La funcionaria municipal fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República FGR, en su sede de Escobedo, de acuerdo con reportes
domingo, 1 de marzo de 2026 · 21:55

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Karina Marlene Barrón Perales, secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva de Monterrey, Nuevo León, fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Aunque hasta el cierre de esta edición no había información oficial, diversos reportes periodísticos informaron que la detención obedecería a una acusación por los delitos de falsificación de declaraciones y extorsión.

De acuerdo con una ficha del Registro Nacional de Detenciones, la aprehensión ocurrió a las 15:45 horas de este domingo en la avenida Aceros, entre Anillo Periférico y Avenida de los Parques, colonia Nuevo Mezquital, municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

La funcionaria municipal fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), en su sede de Escobedo.

Reportes periodísticos aseguran que la audiencia de imputación contra Barrón Perales se realizará el lunes 2 de marzo.

Barrón Perales ha sido militante del PRI, PAN y MC, con los que ha ocupado diversos cargos legislativos, entre ellos, diputada en el Congreso de Nuevo León..

Es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad de Monterrey. Entre 2021 y 2024 fue diputada federal y en éste último fue candidata al Senado de la República. También fue  titular del Instituto de la Mujer Regia de Monterrey en 2014.

