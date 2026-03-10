Admite gobernador de Coahuila acuerdos con colectivas para que marcha 8M no pasara de pintas

Mujeres exigen justicia e igualdad en marchas 8M en CDMX y varios estados del país. Foto: Montserrat López

SALTILLO, Coahuila (apro).- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, confirmó que hubo un trabajo de coordinación con colectivas feministas durante las actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer, por lo que las marchas quedaron solo en pintas a monumentos históricos.

En la ciudad de Saltillo la presencia policiaca, dentro y fuera del contingente, ha sido cuestionada por distintas colectivas, mientras que el llamado grupo radical encabezado por la colectiva Furia Feminista y quien solicitó su presencia dio a conocer esta mañana que aunque no lo hubieran pedido las y los elementos “hubieran estado ahí”.

El mandatario estatal sostuvo que esa coordinación de diversas instancias con las colectivas, permitió que no hubiera mayores afectaciones.

“Tenemos información que todo transitó sin situaciones graves, obviamente están las pintas; sobre todo eso las pintas en edificios históricos y tengo entendido que estuvieron hablando con las colectivas y afortunadamente todo salió bien”, dio a conocer.

En tanto otras colectivas que quedaron atrás del bloque de mujeres policías externaron su inconformidad a través de diversos comunicados.

Por su parte la Red de Aborto Seguro consideró que tanto la lona con el mensaje de “Hasta aquí llega la marcha 8m Saltillo” y la presencia de la Policía Violeta, dependiente de la Secretaría de Seguridad del gobierno de Coahuila, es una muestra de la criminalización de la protesta,

“Meter policía dentro de una marcha feminista no es protección, es introducir dentro de la protesta a la institución encargada de vigilarla, contenerla y disciplinarla. Eso quedó más claro cuando las mismas policías estaban deteniendo e intimidando al contingente interseccional y transincluyente tratándolo como si fuera una amenaza”, señalaron en un comunicado.

También advirtieron que cuando el Estado identifica como riesgo a los sectores más críticos del movimiento, administra la protesta para que no lo desborde, pero también se apropia del lenguaje feminista para proyectarse con una imagen de compromiso con la agenda de género, pero sin transformar las estructuras que producen la violencia.

“Se pintan patrullas de morado, se crean unidades especializadas y se construye una narrativa institucional, pero siguen los feminicidios, la violencia sexual, la impunidad, la violencia vicaria y la criminalización de la protesta. Cuando el feminismo permite que el Estado entre a la marcha con uniforme y autoridad, ocurre algo peligroso: la protesta deja de incomodar al poder y empieza a legitimar su narrativa”, agrega la colectiva.

El Frente Feminista de Saltillo denunció que en la organización del contingente “No pudieron apagarnos” se encuentran personajes adheridas a acciones de violencia contra mujeres y a estructuras gubernamentales.

“El feminismo que incomoda al poder no marcha de la mano del Estado, ni de quienes los sostienen”, publicó el organismo.

La red de Mujeres de la Laguna señaló que no debe tolerarse ni respaldarse un discurso de odio, ya que en dicha región también aparecieron mensajes de odio hacia colectivas críticas al gobierno estatal por la incidencia de la violencia contra las mujeres. El organismo es integrado por más de una decena de colectivas.

En un comunicado, las organizadoras del contingente separatista que solicitó la presencia policiaca justificaron la medida, pero siguieron criminalizando al bloque transincluyente.

“Estamos conscientes de que la presencia policial nunca debería estar en una actividad feminista, pero dado el riesgo de que varones violentos pudieran presentarse y desestabilizar llegamos a la conclusión de que lo mejor para las asistentes era solicitar presencia de elementos que resguardan el orden y se extendió la petición al agrupamiento Violeta. Estaba hecha la petición y aún dudábamos, pero al enterarnos por redes sociales de que organizadoras de la marcha ruta Congreso pretendían incorporarse a nuestra marcha con una convocatoria abierta prácticamente a todo público (omitiendo solamente a varones cisgénero, pero sin compartir estrategias claras que pudieran asegurar que éstos no se incorporaran a sus bloques) nos convencimos de que requeriríamos apoyo” expresaron.

Sin embargo, las mujeres policías impidieron el paso no sólo de la comunidad trans, sino del resto de las mujeres que buscaban ingresar al contingente.