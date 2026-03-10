Ahora buscan en Morelos a una estudiante del CETIS 122 desaparecida en Xochitepec

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Miranda Sherlin Sánchez Escobar, estudiante del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS) 122 en Xoxocotla, fue reportada como desaparecida tras ser vista por última vez en el municipio de Xochitepec.

La desaparición ocurre apenas dos días después de la marcha del 8 de marzo, en la que cientos de morelenses salieron a las calles para exigir medidas concretas contra la violencia hacia las mujeres.

La Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) activó de inmediato el Protocolo Alba para localizar a la adolescente. Según la ficha oficial, Miranda Sherlyn tiene 17 años, mide 1.65 metros, complexión delgada, tez morena clara, ojos cafés oscuros y cabello negro, lacio y largo hasta la cintura.

Cuando fue vista por última vez, llevaba puesta una blusa morada de manga larga, blusa escolar verde militar con el escudo del CETIS en color vino, pantalón escolar verde militar y tenis azul cielo con blanco; no se reportan señas particulares.

El CETIS donde estudia está en Xoxocotla, un municipio indígena al suroeste de Morelos, mientras que la desaparición ocurrió en Xochitepec, a 13.07 km en la Región del Poniente, lo que ubica a la joven en una zona cercana a la capital del estado y otros municipios vecinos.

Las autoridades mantienen activa la difusión de la ficha a través de redes sociales y medios oficiales, y piden a la población aportar cualquier información que pueda ayudar a dar con Miranda Sherlyn. Los números de contacto son 777 450 4478 (Zona Sur Poniente), 777 460 0893 / 777 109 1248 (Zona Metropolitana) y 777 460 0893 (Zona Oriente), además de la página oficial www.fiscaliamorelos.gob.mx.

En tanto, el Ayuntamiento de Xochitepec y su Unidad de Búsqueda de Personas también difundieron la ficha en redes sociales con el mensaje:

“El Ayuntamiento de Xochitepec y su Unidad de Búsqueda de Personas solicita su valiosa colaboración para la pronta localización de Miranda Sherlyn Sánchez Escobar. ¡Hasta encontrarte!”, reforzando el llamado a la ciudadanía.

Esta desaparición se suma a la preocupación por la seguridad de las mujeres en la entidad. Desde el 2 de marzo, estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos mantienen tomadas las instalaciones tras los feminicidios de Kimberly Joselin Ramos y Karol Toledo, alumnas de las facultades de Contaduría y Derecho. Durante las marchas del 8 de marzo en Cuernavaca, colectivas feministas y estudiantes portaron pancartas con mensajes como “Quiero ir a estudiar segura” y “Quiero estudiar y regresar a mi casa”, exigiendo justicia y condiciones para poder estudiar sin temor.

Hasta el momento, ninguna autoridad educativa se ha pronunciado ni ha activado medidas que podrían apoyar la localización de Miranda Sherlyn.

En redes sociales, usuarios han cuestionado la inacción de las autoridades educativas, ya que las escuelas podrían difundir la ficha de búsqueda entre su comunidad estudiantil, lo que ayudaría directamente a las familias y a las autoridades en la localización de Miranda Sherlyn.

La difusión de las fichas de búsqueda ha generado críticas de la ciudadanía, quienes señalan que la respuesta de las instituciones educativas frente a los casos de desaparición de alumnas es insuficiente. Esta situación provoca preocupación e indignación, al evidenciar la falta de medidas para garantizar la seguridad de los estudiantes.



