Autoridades dicen que hubo una disminución del 44 por ciento en homicidios dolosos en Sinaloa. Foto: Especial

CULIACÁN, Sin. (apro).- El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) dio a conocer esta mañana una disminución de un 44 por ciento en homicidios dolosos en Sinaloa en el último mes, sin embargo, la entidad se mantiene como la de segunda mayor incidencia apenas detrás de Guanajuato.

Datos del Secretariado presentados esta mañana en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum señalan que durante febrero Sinaloa acumuló el 7.9 por ciento de los homicidios dolosos registrados en el país con 108 casos, apenas debajo de Guanajuato que acumuló 128 (el 9.4 por ciento).

La estadística oficial señala una disminución del 44 por ciento en estos delitos con respecto al pico más alto presentado durante junio del año pasado con más de 200 asesinatos.

Sin embargo, la estadística no advierte casos por feminicidios, otro delito que ha mantenido una considerable incidencia en el estado desde el año pasado en que se incrementó hasta en un 130 por ciento.

En la estadística del SESNSP advierte una disminución en un 11 por ciento en estos delitos que en Sinaloa acumula al menos 14 casos en los primeros dos meses.

El informe del SESNSP se da a la par de un comunicado presuntamente adjudicado a la facción de los Mayos en donde advierten sobre un presunto acuerdo con otros grupos criminales de la región, sin embargo la violencia sigue prevaleciendo en zonas rurales sobre todo del sur de Sinaloa en municipios como Concordia, Rosario y Escuinapa.