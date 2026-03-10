Cayó uno de los presuntos asesinos del hijo de alcaldesa de Bacanora y otro fue abatido: FGJE

HERMOSILLO, Son., (apro) .- Tras disparar al vehículo de la camioneta donde viajaba Norma Alicia Biebrich, alcaldesa de Bacanora, y asesinar a su hijo, quien conducía, los presuntos asesinos incendiaron su vehículo y huyeron a pie rumbo a un rancho, trayecto que duró dos días. Esto ocurrió el 24 de febrero, según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) la tarde de este lunes.

En el camino dejaron equipamiento táctico, con lo que se logró aprehender a uno de ellos el pasado jueves 5 de marzo, quien fue identificado como Víctor Manuel “N”, y, a partir de información derivada del arresto, abatir al otro la madrugada del sábado 7 de marzo.

Este último, identificado extraoficialmente como “El Pecas”, y oficialmente como Francisco Uriel Luna Luna, esperaba a los agentes ministeriales atrincherado con una carabina y bajo efectos de anfetaminas y metanfetaminas, según las pruebas toxicológicas realizadas post mortem.

“Durante la diligencia fueron aseguradas diversas armas y equipo táctico, entre ellas una carabina Colt modelo M4 calibre 5.56 milímetros con serie borrada, además de cargadores de disco de alta capacidad, cartuchos útiles, un cañón de arma de fuego tipo fusil y una granada de fragmentación”, indicó el comunicado oficial de la FGJE.

Previo a los aseguramientos del sábado, no obstante, el ahora finado disparó contra los agentes ministeriales, con lo que hirió a dos, que ya se encuentran fuera de peligro, y lanzó una granada, aunque esta no estalló y fue retirada por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la mañana del sábado.

Tras los dictámenes de balística, detalló la Fiscalía del estado, se determinó que el fusil que se encontraba entre las pertenencias del sospechoso neutralizado fue el mismo con el que se dio fin a la vida de Edgar Martínez, el hijo de la alcaldesa de Bacanora.

Los elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) arribaron a un domicilio ubicado en la colonia Gal Residencial para cumplimentar dos órdenes de aprehensión.

La orden, informó la autoridad –confirmando lo que Proceso adelantó de manera extraoficial el sábado–, fue girada por el asesinato de un policía, ocurrido el 19 de octubre de 2024, en un evento público masivo organizado por el ayuntamiento de Hermosillo.

Los dos presuntos criminales, Francisco Luna Luna y Víctor Manuel “N”, afirmó la FGJE la tarde del lunes 9 de marzo, se encontraban en las filas de la delincuencia organizada que “opera en la región de El Adivino”, un pueblo que se ubica sobre la carretera que transitaban la munícipe y su hijo.

Tras las averiguaciones, sin embargo, la dependencia aseguró que previo al 24 de febrero “no existía ninguna circunstancia o conflicto entre dicho grupo criminal y el entorno de la edil ni de su hijo”, por lo que reafirmó la versión que el fiscal Rómulo Salas Chávez dio a conocer el mismo día del homicidio: que no fue un ataque directo, sino circunstancial.