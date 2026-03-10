Comunidad zapoteca refuerza defensa de su patrimonio cultural tras disputa de apropiación con Adidas

OAXACA, Oax. (apro).- La comunidad zapoteca de Villa Hidalgo Yalálag, pueblo indígena enclavado en la Sierra Norte de Oaxaca, que se volvió punto de referencia a nivel nacional e internacional cuando denunciaron por apropiación cultural a la empresa deportiva Adidas México al presentar el modelo “Huarache Oaxaca Slip-On”, del diseñador Willy Chavarría, sin su autorización, mantiene un proceso de recuperación y protección de su riqueza cultural desde 2023.

La lucha de esta comunidad no solo se centra en la polémica de un modelo o prototipo único de huarache denominado “Huarache Oaxaca Slip-On”, cuyo diseño guarda similitudes con los huaraches tradicionales de la comunidad de Villa Hidalgo Yalálag, Oaxaca, sino que se remonta a la recuperación de su nombre zapoteco oficial que habían perdido en 1877.

A lo largo de estos años, también ha realizado un catálogo de su nichos, capillas, ermitas e Iglesias que forman parte de la comunidad, así lo confirmaron las autoridades municipales de Villa Hidalgo Yalálag y su asesor jurídico Juan Maldonado Vargas.

Aunado a ello, informaron que se ha realizado el Padrón Municipal de Mascotas, de gatos y perritos para llevar un control por salud pública.

Maldonado Vargas refiere que el objetivo es que la comunidad cuente con un catálogo con sus elementos de Patrimonio Cultural, Natural, Material e Inmaterial, como son sus danzas, música, tradiciones, gastronomía, vestimenta, artesanías y desde luego sus espacios naturales.

La empresa deportiva Adidas se ha sumado a estos proyectos comunitarios para la protección de la riqueza cultural de Yalálag y aunque nadie ha confirmado la versión se tiene conocimiento que en el acceso principal de la comunidad pasando su iglesia de San Antonio de Padua, se están realizando trabajos de construcción de lo que parece ser un deportivo.

Cabe recordar el dos de agosto de 2025, en el Museo de Arte de San Juan de Puerto Rico en un concierto musical, se presentó un modelo o prototipo único de huarache denominado “Huarache Oaxaca Slip-On”, cuyo diseño guarda similitudes con los huaraches tradicionales de la comunidad de Villa Hidalgo Yalálag, Oaxaca, elaborados de manera artesanal, por las diferentes familias que se dedican a la elaboración, desde un Yalalateco, hasta familias completas que limpia, curten y preparan las pieles.

Dicho Huarache fue elaborado por el diseñador Willy Chavarría en colaboración con la empresa deportiva de Adidas México S. A de C. V., quienes se encargaron de realizar el lanzamiento y elaboración de dicho Huarache conforme a las presentaciones difundidas en San Juan de Puerto Rico.

La autoridad municipal, pobladores y artesanos del huarache de la comunidad de Villa Hidalgo Yalálag, tuvieron conocimiento por lo cual fue necesario realizar diferentes reuniones en donde se involucraron a los artesanos huaracheros y los asesores de la comunidad, en particular a Juan Maldonado Vargas, como descendiente de Yalalteco que cumplen con sus función de ayudar a la comunidad en diferentes problemas, para presentar un posicionamiento respecto de la apropiación cultura o apropiación indebida.

Las reacciones de Gobierno del Estado de Oaxaca, no se hicieron esperar pues el 4 de agosto del año 2025 el gobernador Salomón Jara Cruz y el titular de la Secretaría de Cultura y la Artes de Oaxaca, Flavio Sosa Villavicencio, así como el Congreso de Oaxaca, se pronunciaron públicamente, sobre la apropiación cultural del huarache del diseñador Willy Chavarría y Adidas, “Huarache Oaxaca Slip-On”, el cual presenta mucha similitud con los huarache elaborados en la comunidad de Villa Hidalgo Yalálag de manera artesanal y ancestral.

De igual forma, el gobierno federal a través de la titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, y la subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Bespalova, así como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, realizaron pronunciamientos sobre lo que consideraba la posible apropiación cultural de los elementos de identidad que identifican plenamente a la comunidad de Villa Hidalgo Yalálag en presencia de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Mientras que, en la Sierra Juárez de Oaxaca, en un acto de fortalecimiento a la identidad la comunidad de Villa Hidalgo Yalálag, en asamblea comunitaria, después de una revisión detallada de todos sus elementos, emitieron un pronunciamiento donde piden “respeto y reconocimiento de la propiedad intelectual cultural indígena y patrimonio cultural inmaterial, respeto a los conocimientos y saberes ancestrales de la comunidad de Villa Hidalgo Yalálag”.

En el pronunciamiento que fue difundido en los diferentes medios de comunicación, exigieron una mesa de diálogo para el reconocimiento de los conocimientos y saberes ancestrales de la elaboración del huarache artesanal de Yalálag con la producción del Huarache de Adidas “Oaxaca Silp On”, a la cual accedieron.

Días después por parte de los representantes de Adidas México y la comunidad de Villa Hidalgo Yalálag, se llevó una disculpa pública, documento que se dio lectura en español como en zapoteco de Yalálag, en donde los representantes de Adidas manifestaron con humildad el reconocimiento de los saberes y conocimientos ancestrales de la comunidad de Yalálag.

En la disculpa pública sobresalió: “En Adidas valoramos profundamente la riqueza cultural de los Pueblos Originarios de México, con el objetivo de dialogar de forma directa sobre los puntos planteados en su oficio y explorar de la mano de su Autoridad, los pasos que permitan avanzar hacia una reparación del daño con la Comunidad Zapoteca de Yalálag

El día de hoy, frente a la comunidad Yalalteca, a nombre de Adidas de México, brindamos nuestro más sincero reconocimiento y respeto hacia la riqueza cultural de las comunidades indígenas de México, con profundo significado simbólico y tradicional de su valioso legado artesanal, presente en los representaciones culturales y técnicas tradicionales que aquí atestiguamos.

Reconocieron que el modelo “Oaxaca Slip-On” fue concebido tomando inspiración de un diseño originario del Estado de Oaxaca, propio de la tradición del pueblo de Villa Hidalgo Yalálag.

El estado mexicano, por conducto de sus niveles de Gobierno, Federal, Estatal y Municipal, incumple normas y convenciones internacionales desde 1972, y en el 2003, al no generar los registros, inventarios, padrones o catálogos de protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas, pero sobre todo su protección, por ellos los empresarios o empresas por el poder económico que representan se apropian de los elementos ancestrales, que identifican a las comunidades indígenas.

Así fue como hasta este momento se tiene conocimiento de manera extraoficial que el acuerdo de reparación de daño, se sigue fortaleciendo entre la Comunidad de Villa Hidalgo Yalálag y Adidas México.

El asesor jurídico de la comunidad de Yalálag, confirmó que, desde hace tres años, ha iniciado un proceso de recuperación y protección de su riqueza cultural.

Hizo hincapié que el 18 de marzo de 2023, mediante decreto del Congreso de Oaxaca, Yalálag, recupero su nombre oficial pues en 1877 quedo como Villa Hidalgo, ya que mediante decreto 35, se dejaba de usar el nombre de pueblo de San Juan Bautista Yalálag. De manera oficial su nombre quedó en Villa Hidalgo, cuando la identidad de la comunidad es Yalálag. Por tal situación la autoridad municipal, la asamblea de ciudadanos, mediante procedimiento de recuperación de nombre, solicitaron al poder legislativo el reconocimiento oficial de Villa Hidalgo Yalálag, por ser el nombre identidad de la comunidad indígena.