Denuncian que derrame de petróleo en costas de Veracruz y Tabasco no ha sido atendido

XALAPA, Ver. (apro).- A una semana de la llegada de chapopote a las costas del sur de Veracruz y del norte de Tabasco, comunidades pesqueras e indígenas denuncian que continúan sin atención ni acciones de limpieza por parte de autoridades y empresas petroleras, pese a la expansión del derrame en playas, lagunas y ecosistemas costeros.

De acuerdo con la red del corredor arrecifal, organizaciones y habitantes de la región, el hidrocarburo ya ha sido detectado en playas de los municipios de Tatahuicapan, Mecayapan y Pajapan, así como en la laguna del Ostión y en zonas de Catemaco, incluyendo Carrizal, La Barra de Sontecomapan y Roca Partida. En total, se contabilizan 39 localidades afectadas en 230 kilómetros de litoral entre Veracruz y Tabasco.

Pese a la magnitud del daño ambiental, las comunidades señalan que no se han implementado brigadas de limpieza ni acciones coordinadas para atender la emergencia, ni existe información clara sobre el origen del derrame, su extensión o los riesgos para la salud de la población y la fauna.

Ante la falta de respuesta institucional, pescadores, comerciantes y prestadores de servicios turísticos han comenzado a retirar chapopote de manera voluntaria en algunas playas, sin capacitación ni equipo de protección, lo que los expone a sustancias consideradas peligrosas para la salud.

Además del impacto ambiental, la emergencia ha paralizado actividades como la pesca y el turismo en diversas comunidades costeras. Los habitantes señalan que no han recibido indemnizaciones ni apoyo económico, pese a que muchas familias dependen del ingreso diario generado por estas actividades.

La red del corredor, organizaciones ambientalistas y comunidades afectadas exigieron a las autoridades investigar el origen del derrame, implementar labores de limpieza en todas las zonas contaminadas, brindar atención médica a personas expuestas a hidrocarburos y establecer mecanismos de compensación para quienes han sufrido pérdidas económicas.