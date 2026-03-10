Joven que escapó de centro de internamiento fue entregado por sus padres en Sinaloa

CULIACÁN, Sin. (apro).- Un menor que escapó del Centro de Internamiento para Adolescentes (CIA), en Aguaruto, fue entregado por sus padres ante las autoridades, según informó la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).

El adolescente se encontraba internado enfrentando cargos por posición de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y de acuerdo a la SSPE continuará con su proceso en el CIA.

El joven fue identificado como Kevin Gabriel, detenido en enero de 2024, cuando aún.

La evasión del centro de internamiento se registró el sábado 7, presuntamente por la misma entrada del sitio para luego tomar un camión urbano en la zona al poniente de Culiacán.

El antecedente más reciente de intento de fuga del lugar ocurre en febrero de este año cuando tres menores saltaron la barda perimetral del lugar pero ubicados en un sitio cercano para su reingreso al CIA.

Hasta finales de 2025 son más de 80 menores de edad detenidos en el CIA en Aguaruto por diferentes delitos, la mayoría relacionados con posición de armas de fuego, robo de vehículo o posesión de drogas, según datos de la Fiscalía General del Estado.