Liberan a estudiante de Ecosur tras confirmar que no participó en disturbios en Campeche. Foto: Especial

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, Camp. (apro).- Esli, estudiante de doctorado del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), es la primera de las 14 personas detenidas durante la marcha del 8M en Campeche en ser puesta en libertad. La investigación de la Fiscalía General del Estado (FGECAM) confirmó que la joven no pertenecía al bloque que prendió fuego a los escudos de las mujeres policías estatales que resguardaban la entrada del Palacio de Gobierno.

El abogado de la estudiante, Mario Chablé, detalló que su clienta salió libre bajo reservas de ley; es decir, que podría ser citada nuevamente para declarar ante el juez si el proceso lo requiere.

“Hay que dejar sentado que participa en la manifestación, pero dentro del bloque de maestras y alumnas de la Frontera Sur. No estuvieron involucradas en el grupo al que se le adjudican daños al Palacio de Gobierno; cuando eso ocurrió, estaban en un lugar distinto (...). Ya habían terminado su manifestación pacífica”, enfatizó su asesor legal.

Por la detención de Esli, el Ecosur emitió dos pronunciamientos en los que calificó de arbitraria la captura de la joven y exigió al Gobierno de Campeche, encabezado por Layda Sansores, respeto a la protesta estudiantil feminista.

Al reclamo por el respeto a los derechos humanos, al debido proceso y la liberación inmediata de Esli, también se sumó la sede de Ecosur en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

“Cuando comienzan las persecuciones, esta muchacha se encontraba en el paradero de autobús del Parque de las Américas y es ahí donde la detienen. Mediante el esclarecimiento de los hechos, la Fiscalía resolvió darle su libertad bajo reservas de ley, en virtud de que ella no tiene relación con los actos investigados”, explicó Chablé.

En relación con los arrestos, en una rueda de prensa el lunes 9 de marzo, el fiscal de Campeche, Jackson Villaseñor, informó que se iniciaron tres carpetas de investigación por los delitos de daños en propiedad ajena, motín, lesiones calificadas y homicidio en grado de tentativa.

Esli era investigada en un expediente junto con otras nueve personas, quienes, según refirió el abogado, continúan privadas de su libertad. Respecto al estado de salud de la estudiante, se reportó que presenta lesiones, por lo que la defensa solicitó que sean certificadas oficialmente por la Fiscalía.