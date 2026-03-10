Marina del Pilar desestima preocupación por expedientes de la FGE dañados en el 8M, "eran copias"

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, en su conferencia matinal en San Quintín, el martes 10 de marzo de 2026. Foto: Facebook: Marina del Pilar

ENSENADA, B. C., (apro) .- La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda aseguró que únicamente “son copias” los expedientes dañados y tirados a la calle, como parte de la manifestación en las oficinas de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), en el municipio de Tijuana.

La mandataria estatal lo declaró este martes 10 de marzo durante su conferencia matinal realizada en el municipio de San Quintín, en torno a las marchas e intervenciones realizadas en la ciudad fronteriza citada el pasado sábado 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

La prensa refirió a Ávila Olmeda las posturas de colegios de abogados de formular imputaciones, así como colectivos buscadores de personas desaparecidas, en torno a dichos documentos que fueron sacados de las oficinas ubicadas en Zona Río, junto con computadoras, y el temor generado de que se hubiera perdido información relevante sobre los casos.

En respuesta, la gobernadora aseguró una consulta a la FGE sobre dichos expedientes y la posibilidad de que resultara perjudicada alguna investigación.

“Según lo que me informan es que son copias, que no va a afectar a ninguna carpeta de investigación, que se cuenta con la información. Entonces, por ese lado entiendo la preocupación de abogados, colectivos y demás de que pudiera haberse perdido información importante en un proceso de alguna investigación. Decirles que no, que se cuenta con los documentos originales”, aseguró Ávila Olmeda.

Marina del Pilar reiteró que “los que se perdieron el pasado domingo, eran copias”, conforme a la FGE.

El secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas, respaldó dicha postura.

“Entendemos las consignas de esta marcha, las respetamos y, afortunadamente, no hubo ninguna persona lesionada durante estas marchas”, subrayó Ávila Olmeda.

Como parte de su mensaje, expresó su respeto hacia las feministas y las llamó a seguir “construyendo juntas una gran sociedad”.

“No hay monumento, obra de arte, vialidad, infraestructura, edificio, que valga más que una vida humana”, concluyó la gobernadora.

Piden abogados investigación por daños a expedientes

Tras las intervenciones realizadas por los grupos feministas a las oficinas de la FGE en Tijuana, integrantes de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California (Fedabo), A.C., publicaron un pronunciamiento donde exigieron investigación y vinculación a proceso.

Conforme al texto firmado por el presidente David Jesús Rincón Rey, y dirigido a Ávila Olmeda, así como a la fiscal general Ma. Elena Andrade Ramírez, se pidió dar con las responsables para que “se les aplique el peso de la ley”.

La Fedabo aseguró que, además de los daños a las instalaciones de la FGE y de los juzgados Séptimo y Octavo Familiar, también fueron afectados expedientes.

“Donde se estaban solicitando órdenes de restricción, pensiones alimenticias o adopciones, que ya no podrán ser ejecutadas, por lo que se pone en riesgo a las mujeres y a los niños. Habrá carpetas de investigación que no podrán seguir su curso, por haber destruido documentos originales de imposible confección”, según su postura.

Por último, la Federación reiteró la exigencia de “castigo” para que no se repitan “estos actos delincuenciales”.

Por su parte, el Colegio de Abogados “Emilio Rabas”, A.C., también de Tijuana, reprobó el hecho, y de pasó criticaron a la FGE, por considerar que sin estos documentos seguirán trabajando “en la mediocridad”.