Persecución con disparos al aire desata alarma en colonia del sur de Saltillo

SALTILLO, Coah. (apro).- Los disparos al aire que lanzaron elementos de los cuerpos de seguridad del estado durante una persecución, provocó incertidumbre y pánico en la colonia Lomas del Refugio, al sur de Saltillo.

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, descartó que se tratara de un hecho relacionado con la delincuencia organizada.

Un primer incidente se registró en la colonia Niños Héroes, donde varios sujetos participaron en una riña y lesionaron a una persona con un arma de postas.

En los hechos se detuvieron a dos personas y una más se dio a la fuga, provocando la persecución por parte de los elementos estatales, quienes a bordo de una patrulla de la Policía de Acción y Reacción llegaron a la colonia Lomas del Refugio, donde fueron recibidos por casi una treintena de personas con bates de madera y lanzando piedras.

El lugar es un asentamiento irregular, donde desde hace varias semanas se han denunciado diversos delitos relacionados con riñas entre jóvenes y adultos, así como el consumo de drogas y alcohol.

“En un primer momento, dos personas del sexo masculino agreden a una tercera en un tema de riña entre ellos, y producto de esta agresión se detienen a esas dos personas. Luego se dan la tarea de las corporaciones de ubicar otra persona más que había estado involucrada en esta primera agresión y al momento de buscar a esta persona, un número importante de vecinos salen a enfrentar a la policía y evitar que se haga la detención. Los elementos, en un protocolo disuasivo, hacen detonaciones al aire”, explicó.

Dijo que con esta medida se trató de evitar que las personas se acercaran a la unidad y causarán daños al vehículo y a los elementos.

Derivado de estos segundos hechos, se detuvieron otras seis personas.

Las detonaciones provocaron pánico en el sector, por lo que directivos de instituciones de educación básica llamaron, a través de los grupos de WhatsApp, a los padres de familia para que acudieran a recoger a sus hijos.

En una de las instituciones se aplicó el protocolo para que los estudiantes se tiraran al piso y evitar con ello que una bala perdida les causara lesiones.

En otras escuelas se determinó retrasar la hora de salida, afín de no poner en riesgo a los alumnos y a los padres de familia.

La Fiscalía General del Estado reportó que la persona lesionada en el primero de los hechos, se encuentra fuera de peligro y a la espera de rendir su declaración sobre lo ocurrido.

En el lugar se mantiene la vigilancia por parte de distintas corporaciones, debido a la cantidad de personas que salieron con palos y piedras a evitar la detención.