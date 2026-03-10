Pobladores piden ser consultados sobre instalación de recicladora de basura en San José Chiapa

PUEBLA, Pue. (apro).- Pobladores de la Cuenca Libres-Oriental publicaron un escrito dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum donde piden ser consultados y, además, se les proporcione información acerca de la instalación del parque de reciclamiento llamado Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar Puebla, el cual ya se autorizó en el municipio de San José Chiapa.

Aunque en el Diario Oficial de la Federación se publicó el 2 de marzo se divulgó el decreto que establece ese Polo de Desarrollo del Bienestar, los pobladores han convocado a reuniones públicas para manifestarse en contra de ese proyecto del que, aseguran, no tienen ninguna información.

Cabe señalar que, en la conferencia mañanera del 22 de enero, la presidenta Sheinbaum afirmó que antes de tomar la decisión sobre la ubicación de ese centro de reciclaje de basura en San José Chiapa se consultaría a los pobladores y se les informaría de qué trata esa planta.

De igual manera, el gobernador Alejandro Armenta Mier sostuvo que había una mayoría de habitantes que estaban a favor de la instalación de esa recicladora en esa región. “Es un asunto de conciliación, tendremos diálogo, tendremos comunicación con ellos”, manifestó el mandatario.

Sin embargo, en las reuniones que han tenido en la plaza pública pobladores de San José Chiapa, Nopalucan, Grajales, Mazapiltepec, Soltepec, Ocotepec y Tepeyahualco, expusieron que hasta ahora nadie les ha informado, ni los tomó en cuenta para tomar la decisión de instalar en esa región ese llamado Polo de Desarrollo para el Bienestar.

En el escrito que dirigen a la presidenta refieren que la Cuenca de Libres Oriental ya es catalogada como un infierno ambiental al estar instaladas las empresas extranjeras como Granjas Carroll, la armadora de autos Audi, la española Iberdrola, la canadiense Fresas Driscolls y la cervecera Heineken, entre otras.

“Ahora su gobierno ha anunciado que se instalara aquí un Parque de Reciclamiento denominado oficialmente por la Semarnat como Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar Puebla, el mismo que fue rechazado en el Estado de Hidalgo por considerarlo un peligro para la salud de los pueblos”, reclaman.

Agregan que, aunque la presidenta insiste en que este proyecto es “bonito y limpio”, pero que igual les dijeron cuando se inauguró el relleno sanitario que se ubica en esa misma localidad de San José Chiapa, y que ahora es un problema ambiental en la región, pues recién ocurrió un incendio que generó riesgos para la salud de los habitantes de esa región y de Tlaxcala.

Además, dicen temer que este centro de reciclaje sea el caballo de Troya para que se instalen más empresas en esa región y denuncian que, hasta ahora, el gobernador no ha informado ni consultado a las poblaciones que podrían ser afectadas por ese proyecto.

“Ante esta situación nos dirigimos directamente a usted porque el gobierno del estado actúa igual que todos los anteriores con autoritarismo y represión y a favor de todas esas empresas extranjeras que son intocables y beneficiadas con tierra regalada o barata y con agua suficiente y gratuita, mientras que a los campesinos nos la niegan”, exponen.

Entre las demandas que exponen está que se realicen consultas previas, libre e informadas a los pueblos de esa zona, que se les proporcione información sobre los estudios de Impacto ambiental y que se clausure el actual tiradero ubicado en San José Chiapa que, aseguran, ha causado graves daños al ambiente y la salud de los pueblos aledaños.

También piden que se respete la vocación agrícola de la Cuenca Libres Oriental, en lugar de instalar el Parque de Reciclamiento y piden a la presidenta que cuando regrese a Puebla recorra los basureros que se han convertido actualmente en un problema para las comunidades cercanas.

“No solo venga a los mítines preparados con la gente que la respeta y apoya y vigilados por Ejército y policías, Venga a caminar por los ejidos y pregúntele a los campesinos”, reclaman.

Asimismo, este lunes 9 de marzo, los inconformes solicitaron al alcalde de San José Chiapa, Alejandro Hernández, que lleve a cabo un cabildo abierto para proporcionar información sobre la instalación de ese parque, así como en que se consulte a los pobladores si están de acuerdo o no, como se hizo en Hidalgo.

Consultado sobre estas protestas, el gobernador Armenta pidió a los manifestantes que, aseguró “son unos cuantos”, que “permitan” llevar al patio de sus casas la basura y que muestren que alternativa tienen para resolver esa problemática. “No es una broma, ni es con afán de burla”, recalcó.

“No hay argumento para oponerse, porque es la ciencia, es la razón”, dijo al recordar que la presidenta Claudia Sheinbaum, “que es científica ambientalista” ya explicó cómo se va a transformar los desechos y que el resto que no se puedan reutilizar serán incinerados en hornos que no generan contaminación.