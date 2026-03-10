Protestas del 8M exhiben simulación de obra del gobierno de Guadalajara para el Mundial de futbol. Foto: Elizabeth Rivera Avelar

GUADALAJARA, Jal. (apro).— La marcha feminista del 8 de marzo dejó al descubierto el escaso avance en la remodelación del Parque Revolución —conocido como Parque Rojo—, una obra anunciada por el Ayuntamiento de Guadalajara como parte de las adecuaciones rumbo al Mundial de futbol de 2026 y que, a casi once meses de su cierre, permanece cercada y con trabajos mínimos en su interior.

Durante la protesta, manifestantes derribaron parte del alambrado que rodea el parque, lo que permitió observar el estado real del sitio: jardines secos, huecos en distintas zonas y luminarias que aparentan ser las mismas instaladas antes del inicio de los trabajos.

El parque se ubica a 1.2 kilómetros del centro de Guadalajara, en el cruce de las avenidas Juárez y Federalismo, dos de las principales vialidades de la zona. De acuerdo con el plan de las autoridades municipales, el lugar funcionaría como una de las sedes del Fan Fest del Mundial de 2026.

El lugar fue cerrado el 24 de abril de 2025 con el argumento de que se realizarían trabajos de rehabilitación que concluirían en un plazo aproximado de cinco meses. Sin embargo, han transcurrido ya 315 días y el lugar continúa cercado, sin una fecha clara de reapertura.

Desde el anuncio del proyecto, comerciantes y usuarios del parque manifestaron que el cierre también buscaba retirar el tianguis cultural que cada sábado congregaba a cientos de vendedores y visitantes en el lugar. De acuerdo con los inconformes, la presencia de ese mercado era considerada una imagen poco favorable de cara al Mundial. Las autoridades municipales rechazaron esa versión y aseguraron que el objetivo era únicamente rehabilitar el espacio público.

La regidora de Morena en el ayuntamiento tapatío, Mariana Fernández Ramírez, solicitó al director de Obras Públicas, Juan Carlos Arauz, que informe sobre el estado real del proyecto, luego de que el funcionario aseguró la semana pasada que la remodelación presenta un avance de 90%.

Para la edil, esa cifra no corresponde con lo que se observa en el sitio. Recordó que el cierre del parque dejó sin actividad a entre mil 200 y mil 500 familias que dependen del tianguis que tradicionalmente se instala los sábados en ese espacio.

“Hace 315 días cerró el famoso Parque Rojo con el argumento de iniciar la remodelación rumbo al Mundial. Ayer, gracias a la marcha feminista, nos dimos cuenta de que prácticamente no hay avances. El director de Obras Públicas habló de un progreso de 90%, lo cual es falso”, afirmó.

Por lo que la regidora consideró que la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, debe explicar las causas del atraso y el estado real de los trabajos.

En un recorrido realizado este lunes se constató que en el interior del parque trabajan pocas personas. Los jardines carecen de pasto y presentan montículos de tierra, mientras que en algunos andadores sí se observan pisos renovados.

Lo observado en el lugar contrasta con la versión oficial sobre el avance de la obra. Aunque el parque permanece cercado desde hace más de 300 días, en su interior se aprecian trabajos mínimos. Comerciantes, usuarios del espacio y regidores de oposición señalaron que esta situación evidencia una simulación de obra, pues el cierre del parque se ha mantenido pese a la escasa actividad visible. Desde el anuncio del proyecto, además, inconformes advirtieron que el cercado del lugar también tenía como efecto retirar el tianguis cultural que cada sábado se instalaba en el sitio.

La prolongación de las obras también ha impactado en la actividad comercial de la zona. Propietarios de negocios ubicados en las calles Pedro Moreno y Marcos Castellanos señalaron que sus ventas han disminuido entre 40% y 60% desde el cierre del parque.

Óscar Ramón Covarrubias, encargado del billar Extreme Pool, explicó que el establecimiento dependía en buena medida de los jóvenes que acudían al parque para actividades culturales o recreativas y posteriormente visitaban el negocio.

“Las ventas bajaron alrededor de 40%. Se resintió mucho, sobre todo en las mañanas. Dicen que el parque estará listo para el Mundial, pero no se ve mucho avance”, comentó.

El proyecto de rehabilitación fue anunciado con una inversión cercana a 23 millones de pesos. No obstante, el retraso ya supera el doble del plazo originalmente previsto. A casi once meses del cierre del parque, el avance visible en el lugar contrasta con el porcentaje reportado por las autoridades, mientras el espacio permanece cercado como parte de las obras anunciadas rumbo al Mundial de futbol de 2026.