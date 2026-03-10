"Yo no creo que alianza con Morena sea de beneficio para el PT": Jaime Bonilla

ENSENADA, B. C., (apro) .- El exgobernador y actual dirigente del Partido del Trabajo (PT) en Baja California, Jaime Bonilla Valdez, aseguró que para el proceso electoral 2027 no le interesa una alianza, pues aseguró que los temas del narcotráfico “han afectado mucho a Morena”.

El exsenador lo declaró a la prensa este lunes 9 de marzo, tras finalmente presentarse a su primera audiencia sobre el caso Next Energy en el Centro de Justicia Penal, en el municipio de Mexicali, luego de evadirla en 12 ocasiones por diferentes medios, donde la última fue en la que a su abogado supuestamente se le había fracturado el tobillo.

De manera previa, respondió a cuestionamientos de la prensa relativos a las próximas elecciones.

“Que quede algo muy claro: a mí no me interesa la alianza, como no me interesó en el proceso pasado. Yo siento que Morena está muy golpeada. Yo siento que los temas del narcotráfico han afectado mucho a Morena y se lo he expresado yo a (la directiva de) México, yo no soy el dueño del partido”, dijo Bonilla Valdez.

El exmorenista y vuelto petista enfatizó que “la línea viene de México” y que él ya se expresó sobre el tema.

“Si dice que tenemos que ir en alianza, bueno, tenemos que ir en alianza, pero yo no creo que sea de alguna manera benéfico para nuestro partido”, subrayó.

Jaime Bonilla Valdez reiteró que “eso se define allá”, y en cuanto a su relación con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, cuya administración es la que lo acusa sobre el cuestionado proyecto de la planta fotovoltaica, simplemente dijo que “sigue igual que antes”.

Difieren audiencia otra vez por “cambio de abogados”

Sobre la audiencia en cuestión, la prensa local documentó la llegada del exgobernador de Baja California y su interacción con el juez de Control, Gerardo Anguiano Ceja, por lo establecido en el expediente 04921/2022 y Número Único de Caso (NUC) 02-2022-06977.

Debido a que Jaime Bonilla Valdez llegó vestido con una chamarra alusiva del PT, el juez le pidió que se la quitara, a lo que el petista obedeció.

Conforme al caso, los delitos que se le buscan imputar al exfuncionario son abuso de autoridad, negociaciones ilícitas, peculado impropio y uso ilícito de atribuciones y facultades.

Sin embargo, a pesar de que finalmente acudió al juzgado, la audiencia de formulación de imputación fue diferida nuevamente.

Esto, debido a que sus nuevos abogados, Humberto Velázquez e Hiram Sánchez Zamora (exfiscal central en la entidad), argumentaron que desconocían el expediente al ser la primera vez que comparecían.

Dicho expediente está integrado por dos cajas de documentos y material electrónico; por lo anterior, pidieron tiempo para revisar la carpeta de investigación.

Conforme documentó la prensa de la capital bajacaliforniana, el Ministerio Público se opuso al aplazamiento y recordó todas las audiencias pospuestas; ante esto, el juez de Control, Gerardo Anguiano Ceja, fijó el próximo 18 de marzo como nueva fecha.

“Es completamente normal”: Marina del Pilar sobre el cambio de abogado de Bonilla

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda consideró “normal” que se cambie de abogado, según respondió en torno a que nuevamente había sido diferida la audiencia en contra del exmandatario estatal Jaime Bonilla Valdez.

Lo declaró durante su conferencia matinal realizada este martes 10 de marzo, en el municipio de San Quintín, tras el cuestionamiento de la prensa sobre lo ocurrido el lunes pasado.

Ávila Olmeda, quien cuenta con la Licenciatura en Derecho, recordó que es un proceso legal que su administración inició hace casi cuatro años.

“Desde el inicio de la administración iniciamos con este proceso. Una primera parte fue administrativa, (luego) mercantil y (actualmente) penal. Es completamente normal lo que ocurrió ayer: llegó con un cambio de abogado y se le tiene que dar un plazo a los abogados para conocer el expediente”, dijo.

Marina del Pilar agregó que, por esto, se determinó que será el próximo 18 de marzo dicha audiencia.